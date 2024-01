In particolare, Milano si sta rivelando un’ottima città dove trovare lavoro: come viene affermato anche in questo articolo, è la città italiana che vanta più imprese che lavorano nel digitale e questo vale anche per l’intera Lombardia, primato davvero invidiabile.

La digitalizzazione che ormai è entrata a far parte anche del nostro quotidiano è quindi un fattore che è in grado di offrire enormi opportunità per un giovane in cerca di impiego e per questo motivo abbiamo deciso di analizzare alcuni annunci di lavoro per Milano per riuscire a identificare quali sono le tendenze emergenti nel panorama IT in città e nelle zone limitrofe.

La crescita dell’ecosistema delle startup

Nel corso degli ultimi anni, la capitale economica italiana ha visto nascere un numero sempre maggiore di startup innovative con focus sulle tecnologie digitali e sulla mobilità sostenibile, come affermato anche in questa notizia pubblicata da Milanotoday.it.

Questo trend continua a crescere, grazie anche all’impegno del Comune di Milano e di diversi incubatori ed acceleratori d’impresa, come Talent Garden o PoliHub, che offrono sostegno pratico alle neo-imprese e favoriscono lo sviluppo di sinergie tra gli attori del settore.

Proprio per queste ragioni abbiamo così visto che sono molteplici le offerte per stage a Milano: le imprese di nuova costituzione spesso si trovano ad avere budget leggermente ridotti e hanno bisogno di giovani provenienti da queste discipline di studio da formare on the job con il fine di riuscire a trattenerli in azienda e a farli maturare insieme allo sviluppo dell’impresa nel suo complesso.

L’avanzata della digitalizzazione

La trasformazione digitale è uno dei fenomeni maggiormente in atto nel settore IT milanese, sia nei processi legati a servizi amministrativi e manageriali, sia nell’ambito dello sviluppo di soluzioni software e hardware.

Parliamo quindi di implementazione di sistemi di automazione e intelligenza artificiale, analisi dei Big Data, utilizzo del cloud computing e sfruttamento della realtà virtuale in molti ambiti operativi.

Questi aspetti non sono di certo delle scoperte di questo 2024: già nel 2022 i professionisti di questi settori erano molto ricercati, non solo a Milano, come possiamo vedere anche in questa classifica di Linkedin relativa ai lavori più richiesti dalle imprese del settore.

Proprio in virtù della diffusione dell’”Internet delle Cose”, Milano sta diventando un esempio di smart city a livello nazionale e internazionale.

Infatti, l’amministrazione comunale e numerosi player privati stanno lavorando a progetti per rendere i trasporti, l’energia e la gestione dei rifiuti sempre più efficienti grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie digitali.

Lo sviluppo del settore foodtech

Un’altra tendenza in atto nel panorama IT milanese è il crescente interesse verso il settore foodtech, ovvero l’applicazione delle tecnologie digitali al processo produttivo e distributivo degli alimenti.

Qui si fa riferimento a investimenti nella ricerca di soluzioni innovative per ridurre gli sprechi, ottimizzare la catena del freddo e migliorare l’esperienza d’acquisto da parte dei consumatori.

All’interno della foodtech, un ruolo centrale viene giocato dall’eCommerce gastronomico e dallo sviluppo di piattaforme di delivery per la consegna a domicilio di pasti pronti o ingredienti per cucinare.

Questo trend sta contribuendo al cambiamento delle abitudini alimentari dei cittadini milanesi ed alla nascita di nuovi modelli di business nel settore della ristorazione.

Proprio qui entra in gioco il concetto di open innovation, che prevede una continua interconnessione tra aziende, start-up, università e istituzioni pubbliche allo scopo di condividere idee e competenze, sta diventando sempre più diffuso nel settore IT milanese. In questo modo è possibile generare un circolo virtuoso che favorisce lo scambio di conoscenza e l’innovazione.

Cybersecurity e protezione dei dati

Infine, un altro elemento di importanza crescente nel settore IT a Milano riguarda la cybersecurity e la protezione dei dati. La diffusione delle tecnologie digitali ha infatti accentuato il bisogno di prevenire e contrastare i rischi legati alla sicurezza informatica e alle violazioni della privacy.

Per questa ragione, si nota un aumento nella ricerca di professionisti specializzati in questi ambiti e nell’attenzione verso soluzioni di criptaggio e firewall avanzati.

A testimonianza di questa richiesta, abbiamo provato a digitare su Google la query “cerco lavoro a Milano” nel settore IT e i risultati relativi agli annunci da parte delle diverse agenzie di lavoro a Milano non mancano di certo. Tra questi ci sentiamo di consigliarti di dare un’occhiata alla sezione dedicata alle offerte di lavoro a Milano sul sito di Randstad, agenzia per il lavoro molto affidabile, che ogni giorno pubblica centinaia di annunci interessanti per questo settore.

Come hai potuto vedere le possibilità non mancano di certo, sia nel caso fossi un professionista che ha deciso di cambiare occupazione sia nel caso in cui stessi decidendo quale percorso di studi intraprendere all’università: il processo di digitalizzazione è solamente all’inizio nel nostro Paese e le opportunità negli anni a venire non potranno fare altro che aumentare.

