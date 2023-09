Il problema, però, è che spesso si sottovalutano le potenzialità di tale evento e si finisce persino per ottenere un effetto contrario.

Se abbiamo provato qualche volta a proporre il nostro marchio in uno di questi eventi, avremo notato come spesso si ha a che fare con la clientela, ma non si riesce a renderla consapevole di quanto possa essere valido il nostro progetto. Questo perché fisiologicamente, i potenziali clienti notano tantissimi stand come il nostro. Come fare, quindi, per ottenere visibilità durante una fiera B2B e metterci in risalto rispetto agli altri? Vediamo nel dettaglio.

Cosa si intende per fiera B2B

Prima di tutto cerchiamo di far comprendere di cosa si parli quando si tratta l’argomento fiera B2B. Con questa particolare dicitura si fa riferimento a non altro che un evento Business-to-Business, il quale è utile sia per relazionarsi con altre realtà dello stesso ambito industriale e commerciale, sia per farsi conoscere a potenziali clienti. Sono incontri di settore, che possono quindi distinguersi in fiere, convegni, seminari, workshop e così via, destinati agli addetti ai lavori.

Abbellisci l’area espositiva

La prima cosa da fare per aumentare la visibilità di un brand durante eventi B2B è quella di metter su un’area espositiva particolare, originale e abbellita nel migliore dei modi. Pensa, per esempio, ad un design molto originale. Va detto che è necessario comunque investire in materiali di un certo livello, come pannelli ed espositori di qualità. Ci sono anche dei banner luminosi e tanti altri prodotti tecnologici che possono risultare molto utili.

Usa materiale sponsorizzato e regala omaggi

Forse il punto più importante di una presentazione in una fiera B2B è quello che riguarda il materiale promozionale. Dobbiamo considerare sempre di utilizzare del materiale che sia progettato in maniera ottimale, quanto più professionale possibile: pensiamo a delle brochure, ad esempio, le quali andranno curate perfettamente per lasciare una impressione del brand di un certo tipo.

Allo stesso modo, non sottovalutare l’uso di omaggi da poter regalare. Agli stand fieristici, gli omaggi sono in grado di attirare le persone, fidelizzarle e al contempo si può ottenere anche una pubblicità indiretta, visto e considerato che gli stessi riceventi poi utilizzeranno l’oggetto facendo conoscere ad altre persone il brand. Ovviamente puoi pensare di personalizzare col tuo logo delle magliette, delle borse, persino delle t-shirt e poi distribuirle gratuitamente. Se vuoi farti un’idea completa sui vari gadget personalizzabili che puoi usare, consigliamo di visitare il sito gadget48.com, particolarmente fornito.

L’importanza dell’abbigliamento

Da non sottovalutare neanche l’abbigliamento. Cerchiamo sempre di essere eleganti, ma al contempo di fare in modo tale che tutto il team sia vestito allo stesso modo, magari proprio con un capo d’abbigliamento che sia personalizzato con il logo del brand. Le uniformi sono sicuramente più accattivanti e danno maggiore visibilità.

Rinfresco

Un’altra mossa non molto comune ma che ha sicuramente una sua utilità è quella di preparare una sorta di rinfresco per i clienti. Tra i vari omaggi, si potrebbe pensare di garantire alle persone delle bevande e del cibo gratis: un bellissimo gesto che potrebbe sembrare ininfluente, ma che in realtà può essere molto utile. Ovviamente si tratta di una mossa da dover mettere in pratica in special modo se stiamo cercando di promuovere qualche prodotto strettamente legato al food & beverage.

Realizza un video di presentazione

Molto efficace risulterà essere sicuramente anche un video di presentazione del brand. Questi video, se ben realizzati e pensati, sono eccezionali per attirare le persone: possono presentare al meglio l’azienda e attirare la curiosità dei presenti. Cerca di realizzare qualcosa di intuitivo, che faccia comprendere subito di cosa si parli, ma al contempo basati su delle idee originali e che si distinguano dalla massa. Il risultato sarà sicuramente eccellente.

Prova ad usare una mascotte

Altro stratagemma utile a farsi riconoscere e ad attirare l’attenzione durante questi eventi è quello di usare una mascotte. Non crediate che sia un qualcosa di anacronistico o che possa essere, in certi casi, fuori luogo. La mascotte è uno strumento eccezionalmente utile per far sì che le persone riconoscano il brand da lontano e da subito, oltre che possano interagire con essa in maniera congeniale. Ovviamente, non sottovalutiamo neanche l’aspetto dei social, che in tal senso sono potenzialmente decisivi.

Dai sfogo alla fantasia

In linea generale, suggeriamo sempre di dare libero sfogo alla fantasia e realizzare qualcosa di creativo per attirare l’attenzione dei clienti. Realizziamo qualcosa che sia in linea col tipo di business pensato e che possa attirare l’attenzione. Applichiamo delle strategie comunicative anche molto audaci, basta che possano essere utili a far risaltare il brand: sebbene la voce sia il principale mezzo di comunicazione, anche l’occhio vuole la sua parte. Le idee possono essere davvero infinite per convogliare l’attenzione dei presenti verso di noi.

