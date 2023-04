La voce non è solo uno straordinario strumento per cantanti, attori e altre tipologie di artisti o professionisti, ma è anche, o forse soprattutto, il più importante strumento di comunicazione umana. Proprio per questo motivo viene celebrata attraverso la Giornata Mondiale della Voce ogni 16 aprile. Una giornata speciale in cui è necessario ricordare che un bene così importante va difeso e preservato, e non certo dato per scontato, considerando che al mondo esistono tantissime persone che una voce non possono averla, o non l’hanno mai avuta. Ma cosa la rende così importante per la nostra comunicazione?

La voce come mezzo di comunicazione

La voce umana è stata a lungo uno strumento di comunicazione, sia nel parlato che nel cantato. È una delle forme di comunicazione più basilari che abbiamo, ma il suo potere non dovrebbe essere sottovalutato. Oggi rimane un metodo essenziale di interazione tra le persone. Questo è particolarmente vero quando c’è la necessità di esprimere emozioni o comunicare concetti astratti, non sempre facilmente traducibili in forma scritta. Le inflessioni, le sfumature e altre caratteristiche uniche della consegna vocale rendono ogni conversazione più dinamica e significativa.

Voce

Dalle conversazioni alla narrazione, dal parlare in pubblico al canto, la comunicazione vocale può essere utilizzata in molti modi diversi che abbracciano tantissime culture e si perdono per secoli e secoli. Può anche fornirci informazioni sugli altri; dal tono di voce utilizzato siamo in grado di rilevare qualcosa dello stato d’animo o delle intenzioni delle altre persone senza dover essere fisicamente con loro. Ad esempio, la ricerca suggerisce che le persone depresse manchino dell’energia tipicamente dimostrata da individui sani quando parlano per lunghi periodi di tempo o raccontano storie. Anche per questo motivo questa forma di comunicazione resta ancora oggi una delle più importanti in assoluto da studiare e analizzare.

Come prendersi cura della propria voce

Anche se non siamo cantanti, abbiamo il dovere di prenderci cura della nostra voce. Ma in che modo possiamo farlo? Ecco alcuni suggerimenti per mantenere le tue corde vocali nelle migliori condizioni. Per prima cosa, imparando ad effettuare un buon riscaldamento, essenziale prima di eseguire qualsiasi attività vocale. Possiamo iniziare canticchiando, per poi passare ad alcuni esercizi con la bocca come i trilli delle labbra o il mormorio per attivare i muscoli respiratori.

Al di là di questo aspetto, è anche importante rimanere idratati per tutto il giorno, bevendo molta acqua per assicurare che la nostra voce sia sempre al massimo. Le corde vocali hanno infatti bisogno di essere lubrificate e trattate bene. Anche per questo bisognerebbe evitare di esagerare con le bevande contenenti caffeina, dal momento che disidratano la gola. Importante far riposare la voce durante il giorno, specialmente dopo averla utilizzata a lungo, e soprattutto è necessario rivolgersi a uno specialista qualora si dovessero riscontrare problemi di qualunque tipo sul tratto orofaringeo. Perché anche un problema alla gola, o alla voce, può diventare sintomo di qualcosa di serio.

