Flaviano Margiotta è azionista e Amministratore Delegato di Automotive Suisse, azienda operativa in Svizzera che fa capo al Gruppo Intergea, annoverato tra i leader nazionali del settore della distribuzione automotive.

L’ ingresso nell’azionariato di Automotive Suisse, in particolare, ha rappresentato per il Gruppo Intergea il primo passo nel mercato internazionale ma anche l’opportunità di consolidare la guida di Margiotta, chiamato anche a gestire la storica concessionaria Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo nel Canton Ticino.

Flaviano Margiotta

Chi è Flaviano Margiotta: la biografia

Classe 1975, Flaviano Margiotta è nato a Bari il 26 agosto. Dopo aver conseguito la maturità scientifica ha ottenuto la laurea in giurisprudenza, sostenendo con successo l’esame di avvocato.

Felicemente sposato, il manager ha due figli e attualmente vive in Svizzera, lontano dalla famiglia per esigenze di natura professionale.

Flaviano Margiotta: la carriera

La carriera di Margiotta nel comparto delle automotive è iniziata durante gli anni di praticantato forense successivi alla laurea, quando su invito del suocero ha mosso i primi massi all’interno di una concessionaria FCA.

“Il settore mi è subito piaciuto vista la mia passione per le auto e così, una volta finita la pratica forense e sostenuto l’esame finale di avvocato, ho progressivamente abbandonato l’attività per seguire la concessionaria dove ho lavorato per 20 anni. È stata decisiva la fiducia riposta in me da mio suocero Giovanni Loiacono e il suo modo discreto di essere sempre presente, mai invadente, incoraggiandomi in ogni impresa che volessi avviare (significativa la sua frase: tu devi andare avanti ed io ti seguo).”

L’attività in Svizzera come AD di Automotive Suisse rappresenta un impegno costante, a stretto contatto con i collaboratori e sempre nell’ottica di migliorare e ottimizzare i processi, soprattutto tenendo conto del contesto svizzero che impone un confronto diretto non con Stellantis ma con un importatore, come sottolinea lo stesso Margiotta:

“Al momento gestisco 15 persone e sono in constante contatto con l’importatore Astara per programmare attività che possano portare ai risultati sperati.”

Vita privata e personale

La giornata tipo di Margiotta inizia molto presto e prevede una mattinata ricca di appuntamenti con diversi professionisti, al fine di gestire nel migliore dei modi le operazioni di acquisizione. In concessionaria, invece, si dedica alle attività quotidiane legate alla gestione, tra riunioni e confronti continui con i collaboratori più stretti che per l’AD rappresentano risorse molto preziose.

“Ho sempre creduto nelle persone e nella forza della squadra. Quando scelgo un collaboratore mi interessano i suoi principi morali, la sua voglia di affermarsi, la sua disponibilità al sacrificio, in una parola “la sua fame”. Farei qualunque cosa per i miei ragazzi, guai a chi li tocca, mi interessano le loro idee, i loro problemi, le loro aspettative, la loro famiglia (a cui devono dedicare tutto il tempo necessario e che non devono in nessun modo mettere dopo il lavoro). A loro chiedo solo onestà e sincerità.”

Una delle priorità di Flaviano Margiotta rimane sempre la famiglia, nonostante il temporaneo distacco dalla moglie e dai figli che ha rappresentato per lui un sacrificio non da poco.

“La famiglia viene sempre prima di ogni cosa. Trasferirmi in Svizzera è stato un grandissimo sacrificio, ma è stato fatto anche per dare ai ragazzi possibilità in più sia dal punto di vista economico che logistico. Ho fatto le mie valutazioni ed ho deciso che era un passo da fare anche perché sono convinto che assieme a mia moglie, abbiamo seminato i valori giusti nei nostri ragazzi e che vivranno questo temporaneo distacco seguendo i principi ed i sentimenti con i quali sono cresciuti. Consentitemi di ringraziare mia moglie, una donna forte, una mamma eccezionale che si sta prendendo sulle spalle il peso di gestire la quotidianità in mia assenza e mi permette di dedicarmi serenamente a questa attività”

5 curiosità su Flaviano Margiotta

Flaviano Margiotta si definisce schietto, fedele e “cinghiale”, tre parole che a suo parere lo definiscono al meglio.

La passione principale del Manager è la famiglia, in particolare l’opportunità di condividere con la sua compagna di vita ogni aspetto della vita dei figli, compresi i loro successi, i sogni e gli errori.

Appassionato di astronomia , ama lo sport e andare in moto .

Appassionato di astronomia , ama lo sport e andare in moto .

nel suo percorso professionale, inoltre, Margiotta individua 4 figure fondamentali:“Certamente mio suocero ma anche Sergio Marchionne e Alfredo Altavilla perché sono riusciti a farci vivere un’epopea intrisa di strategie, azzardi, coraggio. C’è poi Maria Grazia Davino che è fonte di ispirazione per il suo modo di lavorare, sempre delicata, educata, cortese, lontana dal mondo dei manager che fanno a gara a chi è più forte, a chi grida di più. Vi è poi un’ultima persona che al momento sto studiando, perché potrebbe diventare una grande fonte di ispirazione ed è Alberto di Tanno, persona particolare, molto interessante e soprattutto dotata di una velocità mai vista prima, che rappresenta per il suo modo di intendere il business ed i rapporti umani il partner ideale” Pensando al futuro, infine, tra 10 anni si vede al fianco di sua moglie, sereno e impegnato a osservare i suoi due figli che hanno preso il volo.

