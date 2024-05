Sole Lancia è una figura di spicco nel panorama della crescita personale e del benessere psicologico. Psicologa, psicoterapeuta, scrittrice e mental coach, Sole ha dedicato la sua carriera a supportare le persone nel raggiungimento della loro migliore versione.

Con una presenza influente sia a livello regionale che nazionale, è una voce autorevole nel campo della psicologia e del coaching. Sole è la referente regionale per il Lazio dell’Associazione Coaching Italia (ACoI) e docente presso l’Università Popolare di Milano (UPM), dove tiene cattedra in varie discipline legate alla crescita personale.

Sole ha anche un ruolo significativo nei media italiani. Ha condotto la rubrica estiva “SUMMER COACH” su RAIUNO, dove condivideva consigli utili per migliorare la qualità della vita. Inoltre, è una presenza regolare in programmi televisivi su reti nazionali come RAI e SKY TG24. La sua influenza si estende anche ai social media, in particolare Tik Tok, dove condivide contenuti che ispirano e motivano migliaia di follower.

Il libro di Sole Lancia: “un viaggio verso la migliore versione di Sé”

L’ultimo libro di Sole, intitolato “Tutta l’autostima che voglio”, è una guida pratica e illuminante per chiunque desideri migliorare la propria autostima e, di conseguenza, il proprio stile di vita. Questo libro è rivolto a un pubblico ampio, poiché tocca un aspetto cruciale della vita di ogni individuo: l’autostima. L’autostima è alla base della sicurezza, della fiducia in sé stessi, dell’accettazione personale, del benessere generale e del successo sia personale che professionale.

Il libro è strutturato in tre parti principali:

Test di Autovalutazione: Questa sezione permette al lettore di individuare il proprio livello di autostima nei vari ambiti della sua vita. Attraverso una serie di domande mirate, il lettore può prendere coscienza delle aree in cui la sua autostima è più forte e di quelle in cui è più fragile. Diari di Autostima: Nella seconda parte, Sole alterna storie di pazienti a testimonianze di personaggi di successo. Le storie dei pazienti mettono in evidenza i limiti e gli effetti negativi di una bassa autostima, mentre le testimonianze dei personaggi di successo dimostrano come un’alta autostima possa portare a una crescita significativa e a risultati positivi. Esercizi Pratici: La terza parte del libro è dedicata a esercizi pratici pensati per aiutare il lettore a migliorare la propria autostima. Questi esercizi sono mirati agli aspetti della vita in cui il lettore ha mostrato maggiore fragilità nei test di autovalutazione. Gli esercizi sono semplici ma efficaci, progettati per essere integrati facilmente nella routine quotidiana.

L’Importanza dell’Autostima

L’autostima è un elemento cruciale della personalità che influenza molte aree della vita. Una buona autostima è la base per una vita sana e soddisfacente. Essa determina quanto ci sentiamo sicuri, quanto ci fidiamo di noi stessi e quanto ci accettiamo. È la chiave per il benessere personale e per la realizzazione di sé, sia a livello interiore che esteriore.

Sole, attraverso il suo libro, fornisce strumenti pratici e ispirazione per migliorare l’autostima, dimostrando come questa possa essere coltivata e rafforzata. Il messaggio centrale del libro è che dietro ogni limite o fallimento c’è spesso un problema di autostima, e che lavorare su di essa può aprire la strada a una vita più piena e soddisfacente.

“Tutta l’autostima che voglio” è più di una semplice lettura; è un percorso di crescita e miglioramento personale. Sole, con la sua vasta esperienza e competenza, offre una guida preziosa per chiunque desideri trasformare la propria vita, partendo dalla costruzione di una solida autostima. Questo libro è un must per chi cerca di raggiungere la propria migliore versione, migliorando il proprio stile di vita e trovando la sicurezza e la fiducia necessarie per affrontare le sfide quotidiane.

Riproduzione riservata © 2024 - LEO