Anthropic ha annunciato il 21 ottobre 2026 il lancio di Claude Duet, un’applicazione agente AI pensata per professionisti e piccole imprese che vuole ridefinire il modo in cui si gestisce il lavoro quotidiano. Più che un semplice assistente conversazionale, il claude duet agente ai si propone come un collaboratore autonomo capace di portare a termine compiti in background, senza che l’utente debba restare incollato allo schermo.

Cosa fa concretamente Claude Duet

La promessa di Anthropic è diretta: delegare a Claude Duet le attività ripetitive o che richiedono di aggregare informazioni da più fonti. L’agente può pianificare riunioni, preparare previsioni di vendita e costruire applicazioni web semplici, tutto senza intervento continuo da parte dell’utente.

Una delle funzionalità più interessanti è la capacità di controllare le app collegate ogni poche ore, inviare un riepilogo mattutino e contattare l’utente solo quando è necessaria una decisione. In pratica, Claude Duet lavora come un assistente che sa quando disturbare e quando no — una distinzione che chi usa strumenti AI nel lavoro quotidiano apprezzerà subito.

L’agente funziona in un ambiente virtuale dedicato, con un browser proprio. Questo significa che non è necessario lasciare il computer o lo smartphone accesi mentre Claude Duet esegue i compiti assegnati: il lavoro avviene lato server, e l’utente riceve l’esito quando è pronto.

Oltre 6.000 integrazioni: il cuore dell’ecosistema

Uno dei punti di forza che distingue il claude duet agente ai dai concorrenti più generalisti è l’ampiezza delle connessioni disponibili fin dal lancio. Più di 6.000 integrazioni sono già supportate, tra cui nomi molto diffusi in ambito professionale e commerciale: Gmail, Slack, QuickBooks, Stripe, HubSpot e Shopify.

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Per una piccola impresa che usa già queste piattaforme, il vantaggio è immediato. Immaginate di chiedere a Claude Duet di preparare un report settimanale sulle vendite Shopify, incrociarlo con i dati di Stripe e inviare un riassunto via Slack al team — tutto senza aprire quattro schede diverse e copiare numeri a mano. Questo è il tipo di automazione che Claude Duet punta a rendere accessibile senza richiedere competenze tecniche avanzate.

Il modello sottostante è Claude Opus 5.5, la versione più recente e capace della famiglia di modelli di Anthropic, il che suggerisce che le capacità di ragionamento e pianificazione dell’agente siano sostanziali.

Chi può usarlo adesso e a quale costo

Al momento del lancio, la research preview di Claude Duet è disponibile esclusivamente negli Stati Uniti, accessibile tramite iOS, Android e claude.ai. L’accesso è riservato agli abbonati ai piani Pro e Max di Anthropic, ed è incluso nel costo dell’abbonamento esistente: nessun costo aggiuntivo per chi è già cliente.

La scelta di partire con una research preview limitata geograficamente è tipica di Anthropic, che preferisce raccogliere feedback strutturati prima di un’espansione globale. Non ci sono date confermate per l’arrivo in Europa o in Italia.

Immagine generata con AI

Chi si trova fuori dagli Stati Uniti dovrà aspettare, ma vale la pena monitorare gli aggiornamenti ufficiali sul sito di Anthropic, dove vengono comunicati i rollout progressivi dei nuovi prodotti.

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Il mercato degli agenti AI: Anthropic sfida Meta e OpenAI

Claude Duet non nasce in un vuoto. Il segmento degli agenti AI autonomi è diventato uno dei campi di battaglia più accesi del settore tecnologico nel 2026. Anthropic si posiziona direttamente contro Meta con Muse e contro OpenAI con Dots, i due principali rivali in questo spazio.

La differenza di approccio è significativa. Mentre alcuni concorrenti puntano su un’esperienza più consumer e integrata nelle piattaforme social, Anthropic orienta Claude Duet verso professionisti e piccole imprese, con un’enfasi sulle integrazioni con strumenti di lavoro reali e sulla capacità di gestire flussi operativi complessi.

È una scelta di posizionamento coerente con l’identità di Anthropic, che ha sempre privilegiato un approccio orientato alla sicurezza e all’affidabilità — qualità particolarmente rilevanti quando si delega a un agente AI l’accesso a dati finanziari, comunicazioni aziendali o sistemi di e-commerce.

Cosa significa “agente” in questo contesto

Il termine agente AI viene usato spesso in modo vago, quindi vale la pena chiarire cosa distingue Claude Duet da un chatbot tradizionale. Un chatbot risponde a domande. Un agente, invece, pianifica sequenze di azioni, le esegue autonomamente e gestisce l’eccezione — cioè sa quando fermarsi e chiedere all’utente.

Claude Duet incarna questa logica con i daily briefing: ogni mattina l’utente riceve un riepilogo di ciò che l’agente ha fatto, di ciò che ha trovato e delle decisioni che richiedono attenzione umana. Non è un sistema che agisce senza controllo, ma uno che riduce al minimo le interruzioni mantenendo l’utente nel circuito decisionale quando conta davvero.

Per chi gestisce un piccolo team, coordina clienti su più canali o semplicemente vuole recuperare ore sottratte dalle attività amministrative, il modello proposto da Anthropic con Claude Duet è concreto e misurabile. La vera prova sarà nell’affidabilità quotidiana — e quella si vedrà solo quando il prodotto uscirà dalla fase di anteprima e raggiungerà un pubblico più ampio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.