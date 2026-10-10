Molti utenti non sanno che ogni volta che pronunciano “Ok Google” o avviano una ricerca vocale sul proprio smartphone Android, quella voce può essere salvata sui server di Google. Il tema di quanto Google registra conversazioni e interazioni audio è diventato centrale nel dibattito sulla privacy digitale: non si tratta di fantascienza né di teoria del complotto, ma di una funzionalità documentata, con strumenti di controllo accessibili a chiunque abbia un account Google. Capire dove finiscono questi dati, come consultarli e come limitarne la raccolta è oggi una competenza di base per chiunque usi uno smartphone Android o i servizi Google.

Cosa raccoglie davvero Google quando parli

Il punto di partenza è distinguere tra ciò che Google può registrare e ciò che registra per impostazione predefinita. Secondo la documentazione ufficiale di Google, l’attività vocale e audio viene salvata sull’account Google dell’utente quando si interagisce con Google Assistant — ma questa impostazione è disattivata per default, a meno che l’utente non scelga esplicitamente di attivarla.

In pratica, il meccanismo si attiva principalmente in due situazioni: quando si pronuncia il comando vocale “Ok Google” per svegliare l’assistente, oppure quando si effettua una ricerca vocale su un dispositivo Android. In entrambi i casi, l’audio può essere inviato ai server di Google per essere elaborato e, se l’impostazione è abilitata, archiviato nell’account personale dell’utente.

Google dichiara che Google Assistant è progettato per mantenere le informazioni degli utenti private, sicure e protette. Questo non significa che i dati non vengano raccolti, ma che esistono misure di sicurezza e — soprattutto — strumenti per gestirli. La differenza è importante: raccolta e abuso non sono la stessa cosa, ma l’utente deve essere consapevole di entrambe le possibilità.

Dove vengono archiviati i dati vocali

Quando l’archiviazione è attiva, le registrazioni vocali vengono salvate nel profilo Google dell’utente. Google mette a disposizione una sezione dedicata alla gestione dell’attività, raggiungibile attraverso le impostazioni dell’account Google, dove è possibile visualizzare le interazioni registrate nel tempo.

Per accedere a questa area è sufficiente aprire il proprio account Google, navigare nella sezione dedicata alla gestione dei dati e della privacy, e cercare le voci relative all’attività vocale e audio. Da qui si possono ascoltare le registrazioni salvate, capire quando e come sono state create, e decidere se mantenerle o rimuoverle.

Un caso specifico riguarda Google Meet: le registrazioni delle videochiamate effettuate tramite questa piattaforma vengono tipicamente salvate in una cartella denominata “Registrazioni Meet” all’interno di Google Drive dell’organizzatore. Questo vale soprattutto per gli account aziendali o scolastici che hanno abilitato la funzione di registrazione delle riunioni.

La logica che governa tutto questo sistema è quella dell’account unico: ogni interazione con i servizi Google — dalla ricerca vocale alle videochiamate — può lasciare una traccia all’interno del profilo dell’utente, accessibile sia a lui sia, in forma aggregata e anonimizzata, a Google per migliorare i propri servizi.

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Come controllare le impostazioni e limitare la raccolta

Il punto cruciale è che l’utente ha strumenti reali per gestire cosa viene registrato. Non si tratta di impostazioni nascoste o difficili da trovare: Google le ha rese accessibili, anche per rispettare le normative sulla protezione dei dati in vigore in Europa.

Immagine generata con AI

Il primo passo è accedere alla pagina di gestione dell’attività del proprio account Google. Qui si trovano le opzioni per l’attività vocale e audio, che permettono di:

verificare se la funzione di salvataggio è attiva o disattivata;

consultare le registrazioni già archiviate;

eliminare singole registrazioni o interi periodi di attività;

impostare l’eliminazione automatica dei dati dopo un determinato intervallo di tempo (ad esempio tre o diciotto mesi).

Un secondo canale di accesso è Google Chrome: navigando in Impostazioni > Privacy e sicurezza, è possibile gestire i permessi relativi al microfono per i singoli siti web, impedendo che applicazioni web accedano all’audio del dispositivo senza un’autorizzazione esplicita.

Sul versante mobile, è altrettanto importante controllare i permessi delle app direttamente dal sistema operativo Android. Molte applicazioni Google — non solo l’Assistente — richiedono l’accesso al microfono. Verificare quali app hanno questo permesso e revocarlo dove non è necessario è un’operazione semplice ma efficace.

I diritti dell’utente e la gestione trasparente dei dati

La questione di quanto Google registra conversazioni degli utenti non si esaurisce nella dimensione tecnica: c’è anche una dimensione di diritti. In Europa, il quadro normativo impone agli operatori digitali di garantire agli utenti la possibilità di accedere ai propri dati, correggerli e cancellarli. Google, operando nel mercato europeo, è tenuta a rispettare questi principi.

Attraverso il proprio account Google, ogni utente può controllare quali informazioni sono visibili agli altri utenti dei servizi Google e quali vengono usate internamente. La pagina ufficiale di supporto Google dedicata alla gestione della privacy dell’account illustra nel dettaglio come esercitare questi controlli.

Un aspetto spesso sottovalutato è la possibilità di scaricare una copia completa dei propri dati Google — incluse le registrazioni vocali archiviate — attraverso lo strumento Google Takeout. Questo permette di avere piena visibilità su tutto ciò che è stato salvato nel tempo, prima di decidere se eliminarlo.

Cosa fare in pratica: una guida operativa

Per chi vuole mettere ordine nella propria situazione, ecco un percorso logico da seguire:

Verifica lo stato attuale : accedi al tuo account Google e controlla se l’attività vocale e audio è abilitata. Se non ricordi di averla attivata, è probabile che sia disattivata per default.

: accedi al tuo account Google e controlla se l’attività vocale e audio è abilitata. Se non ricordi di averla attivata, è probabile che sia disattivata per default. Consulta le registrazioni esistenti : anche con l’impostazione disattivata, potrebbero esserci dati salvati in periodi precedenti o su dispositivi condivisi.

: anche con l’impostazione disattivata, potrebbero esserci dati salvati in periodi precedenti o su dispositivi condivisi. Imposta l’eliminazione automatica : è la soluzione più pratica per chi non vuole gestire manualmente i dati nel tempo.

: è la soluzione più pratica per chi non vuole gestire manualmente i dati nel tempo. Rivedi i permessi delle app : su Android, vai nelle impostazioni del sistema e controlla quali applicazioni hanno accesso al microfono.

: su Android, vai nelle impostazioni del sistema e controlla quali applicazioni hanno accesso al microfono. Scarica i tuoi dati con Google Takeout: fallo almeno una volta, per capire la dimensione reale di ciò che è stato archiviato.

La consapevolezza è il primo strumento di tutela. Google registra conversazioni vocali in modo documentato e controllabile, non in modo occulto: il problema, semmai, è che la maggior parte degli utenti non sa dove guardare. Prendere confidenza con le impostazioni dell’account non richiede competenze tecniche avanzate — richiede solo qualche minuto e la volontà di capire come funziona davvero il servizio che si usa ogni giorno.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.