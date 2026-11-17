Decisioni tempestive, disciplina gestionale e capacità di adattamento incidono sulla tenuta delle aziende. L’approccio di Fabio Splendori al risanamento aziendale parte dalle cause degli squilibri e punta a ricostruire autonomia e continuità.

Una crisi può mettere in evidenza problemi che un’impresa ha trascurato per mesi, talvolta per anni. Responsabilità poco definite, decisioni rinviate e controlli insufficienti possono rimanere in secondo piano finché i risultati economici sono positivi. Quando il contesto cambia, però, queste fragilità rischiano di amplificare le difficoltà.

Per Fabio Splendori, imprenditore e Founder & Lead Partner di Splendori & Partners, la capacità di affrontare una fase critica dipende anche da ciò che l’azienda ha costruito nei periodi di stabilità.

La solidità non coincide soltanto con la disponibilità di risorse finanziarie. Riguarda anche la qualità dell’organizzazione, la chiarezza delle responsabilità e la capacità di prendere decisioni quando le condizioni diventano complesse.

Risanamento aziendale: perché recuperare liquidità non è sufficiente

Quando un’impresa entra in difficoltà, l’attenzione si concentra spesso sulle conseguenze più immediate: scadenze finanziarie, riduzione dei margini e necessità di contenere le perdite.

Tuttavia, intervenire esclusivamente su questi aspetti può non essere sufficiente a ricostruire un equilibrio duraturo.

Una tensione di cassa, ad esempio, potrebbe derivare da condizioni commerciali poco sostenibili, processi inefficienti o una struttura dei costi non più compatibile con i ricavi.

Nell’approccio di Fabio Splendori, il risanamento aziendale richiede quindi di individuare le cause degli squilibri e collegarle alle decisioni operative.

Il lavoro condotto insieme al team multidisciplinare di Splendori & Partners integra l’analisi economico-finanziaria con la valutazione dell’organizzazione, della governance e delle prospettive commerciali.

L’obiettivo è distinguere gli interventi necessari per contenere l’emergenza dalle modifiche strutturali indispensabili per recuperare competitività.

La lucidità nelle decisioni: un fattore decisivo per l’impresa

Le difficoltà economiche possono influenzare profondamente il modo in cui un imprenditore affronta le scelte.

Un periodo particolarmente favorevole può incoraggiare investimenti superiori alle possibilità aziendali. Al contrario, una perdita inattesa può generare immobilismo, rinvii o decisioni dettate dall’urgenza di recuperare rapidamente i risultati.

Queste reazioni possono compromettere la coerenza della strategia e ridurre ulteriormente lo spazio di manovra.

Per Fabio Splendori, mantenere lucidità significa riconoscere tempestivamente i problemi, valutare le alternative disponibili e assumere decisioni compatibili con le risorse effettive dell’impresa.

La capacità imprenditoriale, da sola, non elimina il rischio di scelte inefficaci. Occorrono strumenti di controllo e un’organizzazione che permetta di distinguere i problemi immediati dalle priorità di medio periodo.

Nei percorsi di risanamento, l’affiancamento alla proprietà e al management contribuisce proprio a ricostruire questa capacità decisionale, evitando che ogni nuova difficoltà determini un cambiamento improvviso di direzione.

Fabio Splendori e il valore della disciplina operativa

Un piano di rilancio può individuare correttamente le criticità e definire obiettivi realistici. La sua efficacia, però, dipende dalla continuità con cui viene applicato.

Come osserva Fabio Splendori,

«Nel risanamento la costanza batte la spettacolarità. Ogni singola volta».

Il principio riguarda la necessità di mantenere attenzione sui risultati anche dopo aver superato le urgenze iniziali.

Monitorare la liquidità, verificare l’andamento della marginalità e controllare gli effetti delle decisioni consente di individuare tempestivamente eventuali scostamenti.

La disciplina gestionale non richiede necessariamente interventi straordinari, ma continuità nell’applicazione di procedure, responsabilità e strumenti di controllo.

È soprattutto questa regolarità a contribuire alla costruzione di un’organizzazione meno esposta alle conseguenze degli imprevisti.

Il metodo di Splendori & Partners: competenze integrate e interventi concreti

Le criticità aziendali raramente possono essere affrontate attraverso una sola competenza.

Una difficoltà finanziaria può richiedere la revisione dei processi commerciali, mentre una perdita di efficienza produttiva può dipendere anche dalla distribuzione delle responsabilità o da problemi organizzativi.

Per questo Fabio Splendori coordina gli interventi di un team multidisciplinare, coinvolgendo professionalità nelle aree finanziaria, operativa, organizzativa, legale, commerciale e strategica.

L’attività si concentra su alcuni aspetti fondamentali:

Analisi delle cause , per comprendere quali fattori abbiano compromesso gli equilibri aziendali.

Gestione delle urgenze , per contenere il deterioramento e proteggere la continuità operativa.

Riorganizzazione , per correggere inefficienze, responsabilità poco definite e processi non più adeguati.

Controllo dei risultati , per verificare l’efficacia delle decisioni e apportare eventuali correzioni.

Splendori mantiene la direzione strategica degli interventi e il confronto diretto con proprietà e management, mentre le competenze del team vengono integrate in funzione delle necessità dell’impresa.

Il lavoro non si limita alla definizione delle soluzioni, ma comprende l’affiancamento nella loro applicazione quotidiana.

La capacità di affrontare una crisi nasce nei periodi di stabilità

Un elemento centrale nella visione di Fabio Splendori riguarda ciò che accade quando un’impresa non presenta difficoltà evidenti.

È proprio in queste fasi che diventa possibile rafforzare i processi decisionali, costruire margini di manovra e affrontare questioni organizzative che, durante un’emergenza, potrebbero diventare più difficili da gestire.

Una comunicazione interna efficace, la disponibilità a riconoscere gli errori e la chiarezza delle responsabilità contribuiscono a creare condizioni di maggiore stabilità.

Questi fattori non eliminano il rischio di una crisi, ma possono migliorare la capacità dell’organizzazione di reagire senza compromettere la propria operatività.

La prevenzione, quindi, non coincide soltanto con il controllo dei dati economici. Richiede anche una cultura gestionale capace di affrontare i problemi prima che diventino urgenti.

Dalla gestione dell’emergenza al recupero dell’autonomia

Il superamento delle difficoltà immediate rappresenta una tappa importante, ma non necessariamente la conclusione di un percorso di risanamento.

Un’impresa può recuperare liquidità e marginalità senza aver ancora risolto le debolezze organizzative che hanno contribuito alla crisi.

Per questo, nel lavoro di Fabio Splendori e del team di Splendori & Partners, il risanamento comprende anche il rafforzamento delle competenze interne, degli strumenti di controllo e delle responsabilità manageriali.

L’obiettivo è consentire all’azienda di mantenere autonomamente gli equilibri recuperati e affrontare nuove decisioni senza dipendere stabilmente da un intervento esterno.

La solidità aziendale si costruisce così attraverso un processo continuo, nel quale metodo, disciplina e capacità decisionale diventano elementi fondamentali tanto nei momenti di difficoltà quanto nelle fasi di sviluppo.

Per approfondire l’approccio operativo di Fabio Splendori e del team di Splendori & Partners, o richiedere un primo confronto riservato sulla situazione della propria impresa, è possibile consultare il sito ufficiale.