Quasi una nascita su venti in Italia avviene grazie alla procreazione assistita. È il dato più significativo che emerge dalla Relazione al Parlamento sulla Procreazione Medicalmente Assistita pubblicata dal Ministero della Salute nel novembre 2026, che analizza l’attività dei centri italiani nell’anno 2024. I numeri confermano una crescita costante: la procreazione assistita in Italia non è più una pratica di nicchia, ma una componente strutturale della natalità del Paese.

I numeri del 2024: 17.660 bambini nati da PMA

Secondo i dati raccolti dal Registro nazionale della Procreazione Medicalmente Assistita dell’Istituto Superiore di Sanità, nel 2024 sono nati 17.660 bambini grazie alle tecniche di PMA. Rappresentano il 4,8% di tutte le nascite registrate in Italia nell’anno, un valore in crescita rispetto ai 17.235 nati del 2023.

Per dare la misura concreta di cosa significhi questo dato: ogni venti bambini che nascono in Italia, uno arriva attraverso la fecondazione assistita. Non è un fenomeno marginale, è una realtà che riguarda decine di migliaia di famiglie ogni anno.

Le coppie trattate nel 2024 sono state 92.394, un numero che testimonia quanto sia diffuso il ricorso a queste tecniche anche solo come tentativo, indipendentemente dall’esito. Dietro ogni trattamento c’è una storia di attesa, speranza e spesso di percorsi lunghi e impegnativi, sia fisicamente che emotivamente.

Cosa si intende per procreazione medicalmente assistita

La procreazione medicalmente assistita — comunemente indicata con l’acronimo PMA — comprende un insieme di tecniche che aiutano le coppie con problemi di fertilità a concepire un figlio. Si va dalle procedure più semplici, come l’inseminazione intrauterina, fino alle tecniche di secondo e terzo livello come la FIVET (fecondazione in vitro con trasferimento dell’embrione) e la ICSI (iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo).

→ Leggi anche: Cinema italiano in crescita: gli under 35 trainano il pubblico a 29,6 milioni di spettatori

In Italia, la PMA è regolata dalla Legge 40 del 2004, che nel corso degli anni ha subito numerose modifiche a seguito di sentenze della Corte Costituzionale. Oggi le tecniche di primo e secondo livello sono accessibili attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, anche se con differenze significative tra regione e regione nella disponibilità dei centri pubblici e nei tempi di attesa.

Le tecniche con donazione di gameti — ovociti o spermatozoi — sono invece consentite in Italia solo dal 2015, dopo che la Corte Costituzionale dichiarò incostituzionale il divieto previsto dalla legge originaria. Questo segmento dell’offerta rimane però concentrato prevalentemente nel settore privato.

Un trend in crescita nel contesto della denatalità

Il dato del 4,8% va letto con attenzione dentro un quadro più ampio. L’Italia attraversa da anni una fase di calo demografico strutturale: il numero complessivo di nascite continua a diminuire, e in questo contesto la quota di bambini nati da PMA tende naturalmente ad aumentare anche solo per effetto statistico. Ma la crescita in valore assoluto — da 17.235 a 17.660 nati in un solo anno — indica che aumenta anche il numero effettivo di famiglie che ricorrono a queste tecniche con successo.

Immagine generata con AI

Il confronto tra i due fenomeni — meno nascite in totale, più nascite da PMA — racconta qualcosa di preciso sulla struttura della natalità italiana contemporanea: la fertilità assistita sta diventando una delle poche leve in grado di sostenere, almeno parzialmente, il numero di nuovi nati.

Le coppie che si rivolgono alla PMA: un profilo in evoluzione

Le oltre 92.000 coppie trattate nel 2024 rappresentano una platea molto eterogenea. I percorsi di PMA riguardano sia coppie con infertilità di origine maschile, sia con problemi femminili, sia con cause miste o idiopatiche — cioè senza una causa identificabile. In molti casi si tratta di coppie che hanno già tentato una gravidanza naturale per anni prima di rivolgersi a un centro specializzato.

→ Leggi anche: Prestiti a famiglie e imprese accelerano: +3,7% e ventuno mesi di crescita consecutiva

Uno degli elementi che caratterizza il profilo delle pazienti italiane che ricorrono alla PMA è l’età media relativamente avanzata, un aspetto che influisce direttamente sulle percentuali di successo dei trattamenti. Più l’età aumenta, più le riserve ovariche diminuiscono e più si riduce la probabilità che un ciclo di fecondazione vada a buon fine. Questo rende ancora più significativo il fatto che quasi 18.000 bambini siano nati nel 2024 nonostante le difficoltà legate all’età biologica di molte pazienti.

Il nodo dell’accesso: pubblico, privato e disparità territoriali

Uno degli aspetti più critici del sistema italiano di PMA riguarda l’accesso alle cure. I centri pubblici e privati accreditati offrono teoricamente le stesse prestazioni, ma nella pratica le differenze sono notevoli: liste d’attesa più lunghe nel pubblico, costi elevati nel privato non accreditato, e una distribuzione geografica dei centri che non è uniforme sul territorio nazionale.

Per quanto riguarda i trattamenti con donazione di gameti — che richiedono ovociti o spermatozoi da donatori esterni — la quota gestita dal settore privato è ancora predominante. Questo significa che per molte coppie che necessitano di queste tecniche, l’accesso dipende in larga misura dalla disponibilità economica, con evidenti implicazioni sul piano dell’equità.

Il tema delle disuguaglianze nell’accesso alla PMA è uno di quelli su cui la Relazione al Parlamento punta l’attenzione, segnalando la necessità di politiche più omogenee tra le diverse regioni italiane. La speranza è che i dati raccolti anno dopo anno dal Registro nazionale servano anche a orientare investimenti e risorse verso i territori e le fasce di popolazione meno servite.

I dati del 2024 fotografano un sistema in espansione, capace di offrire una risposta concreta a quasi 93.000 coppie ogni anno. Ma la sfida per i prossimi anni non è solo aumentare i numeri: è rendere questi percorsi accessibili in modo equo, indipendentemente da dove si abita e da quanto si può spendere. Per approfondire, il sito ufficiale del Ministero della Salute pubblica la Relazione al Parlamento completa con tutti i dati del Registro nazionale PMA.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.