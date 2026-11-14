Il diabete in Italia rappresenta una delle emergenze sanitarie più sottovalutate del Paese: secondo i dati disponibili, circa 4 milioni di persone hanno ricevuto una diagnosi, a cui si aggiungono almeno 1,5 milioni di individui che convivono con la malattia senza saperlo. Un’enormità silenziosa, che pesa sul sistema sanitario nazionale e sulla qualità di vita di milioni di famiglie.

Quante persone sono colpite dal diabete in Italia

I numeri variano leggermente a seconda della fonte, ma il quadro complessivo è inequivocabile. Uno studio pubblicato su PubMed Central nel 2022 stima in circa 4 milioni le persone con diagnosi di diabete nel Paese. Il portale Diabete.com, che aggrega dati epidemiologici aggiornati, parla invece di circa 4,5 milioni di persone che dichiarano di avere il diabete, a cui si sommano 1,5 milioni di casi non ancora identificati.

Qualunque sia la stima più precisa, la sostanza non cambia: il diabete in Italia colpisce una fetta enorme della popolazione adulta, e una parte significativa di chi ne è affetto non lo sa. Ogni anno si registrano circa 350.000 nuove diagnosi, un ritmo che non accenna a rallentare.

A rendere il fenomeno ancora più rilevante è la distribuzione anagrafica: il 70% delle persone con diabete ha più di 65 anni, e il 40% supera i 75. Non si tratta quindi soltanto di un problema di salute individuale, ma di una sfida strutturale per un Paese con una popolazione tra le più anziane d’Europa.

Il milione e mezzo che non sa di essere malato

La cifra forse più preoccupante riguarda i 1,5 milioni di italiani con diabete non diagnosticato. Sono persone che non hanno mai effettuato un controllo della glicemia, o che hanno valori borderline mai approfonditi. Nel frattempo, la malattia progredisce: danneggia i vasi sanguigni, i reni, la retina, il sistema nervoso periferico.

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Il diabete di tipo 2 — la forma di gran lunga più diffusa — può restare asintomatico per anni. Non fa male, non dà segnali evidenti nelle fasi iniziali. Ecco perché molte persone arrivano alla diagnosi già con complicanze in corso: neuropatie, retinopatia diabetica, insufficienza renale cronica. Diagnosticare la malattia in ritardo significa perdere la finestra più efficace per intervenire con stile di vita e terapia.

A questo si aggiunge un altro dato che merita attenzione: circa 4 milioni di italiani sono considerati ad alto rischio di sviluppare il diabete nei prossimi anni. Si tratta di persone con prediabete, sovrappeso, familiarità o altre condizioni predisponenti. Anche in questo caso, la maggior parte non è consapevole del proprio profilo di rischio.

Le disparità nell’accesso alle cure specialistiche

Non basta diagnosticare il diabete: bisogna anche trattarlo adeguatamente. Su questo fronte, la situazione italiana presenta criticità importanti. Secondo i dati pubblicati in letteratura scientifica, la qualità delle cure è subottimale per chi non è seguito da centri diabetologici specializzati. In pratica, chi viene gestito solo dal medico di medicina generale, senza accesso a un team multidisciplinare, riceve un livello di assistenza inferiore rispetto a chi frequenta strutture dedicate.

Immagine generata con AI

Questo non è un giudizio sui medici di famiglia, spesso sovraccarichi di pazienti e privi di strumenti adeguati. È piuttosto il riflesso di un sistema che fatica a garantire uniformità di accesso su tutto il territorio nazionale. Le differenze tra Nord e Sud, tra aree urbane e zone interne, rimangono marcate.

Il tema è stato al centro degli Stati Generali sul Diabete, tenutisi il 14 marzo 2024 presso Villa Mondragone, sede dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. L’evento ha riunito clinici, esperti e rappresentanti istituzionali per fare il punto sulla situazione e individuare priorità d’intervento: dalla prevenzione al rafforzamento della rete diabetologica, dalla formazione dei professionisti sanitari alla promozione dello screening precoce.

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Il peso economico e sociale della malattia

Il diabete non è soltanto una questione clinica. Contribuisce in modo significativo alla spesa sanitaria italiana, tra ricoveri, farmaci, presidi per l’automonitoraggio, visite specialistiche e gestione delle complicanze. Le complicanze croniche sono spesso le voci più costose: un paziente con insufficienza renale in dialisi, o con una lesione al piede che richiede amputazione, genera costi enormemente superiori rispetto a chi viene intercettato precocemente e seguito con continuità.

C’è poi una dimensione meno visibile ma altrettanto reale: l’impatto sulla vita quotidiana. Monitorare la glicemia, gestire la terapia, adattare l’alimentazione, fare attività fisica regolare — tutto questo richiede tempo, risorse, motivazione. Per molti pazienti anziani che vivono soli, o per chi ha un basso livello di istruzione sanitaria, seguire un piano terapeutico adeguato è tutt’altro che scontato.

Prevenzione e screening: cosa si può fare concretamente

Di fronte a questi numeri, la risposta più efficace resta la prevenzione primaria e lo screening sistematico. Un semplice esame del sangue con la misurazione della glicemia a digiuno è sufficiente per identificare sia il diabete conclamato sia il prediabete. Eppure, in Italia non esiste ancora un programma di screening universale strutturato per la popolazione adulta a rischio.

I segnali da non ignorare includono: stanchezza persistente, sete eccessiva, minzione frequente, guarigione lenta delle ferite, visione offuscata. Ma — ed è il paradosso del diabete di tipo 2 — molte persone non presentano nessuno di questi sintomi per anni.

Chi ha più di 45 anni, è in sovrappeso, ha familiari di primo grado con diabete o ha avuto il diabete gestazionale dovrebbe chiedere al proprio medico un controllo della glicemia. Non è un esame costoso né invasivo. In molti casi, può fare la differenza tra intercettare la malattia in una fase reversibile e arrivare tardi, quando le complicanze sono già in corso. Con circa 4 milioni di italiani ad alto rischio che non sanno di esserlo, la prevenzione non è un optional: è l’unica strategia che può invertire la tendenza.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.