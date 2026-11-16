Più di settanta premi Nobel hanno firmato una lettera aperta ai leader europei chiedendo di stanziare almeno 200 miliardi di euro per il programma di ricerca Horizon Europe nel periodo 2028-2034. La lettera, pubblicata venerdì 14 novembre 2026 dall’ISE (Initiative for Science in Europe), è uno dei più significativi appelli collettivi della comunità scientifica internazionale mai rivolti alle istituzioni dell’Unione Europea sul tema dei finanziamenti ricerca europea.

Un appello che viene da chi la scienza la fa davvero

Dietro la lettera non ci sono lobbisti o associazioni di categoria, ma ricercatori che hanno ottenuto il riconoscimento più alto nel loro campo. I firmatari provengono principalmente dalle discipline di Chimica, Fisica e Medicina, le aree in cui l’Europa ha storicamente espresso eccellenze mondiali ma che oggi faticano a competere con gli investimenti massicci di Stati Uniti e Cina.

Tra i firmatari figura anche il belga Francis Halzen, insignito del Premio Nobel per la Fisica nel 2026. La sua adesione, arrivata a pochi mesi dalla cerimonia di Stoccolma, dà ulteriore peso simbolico all’iniziativa: non si tratta di scienziati a fine carriera che guardano al passato, ma di ricercatori attivi che leggono in tempo reale le conseguenze di un sottoinvestimento cronico nella scienza europea.

Il numero dei firmatari, al momento della pubblicazione, superava quota 72, con la possibilità concreta che altri si aggiungessero nelle ore successive, come indicato dalla stessa agenzia Belga che ha diffuso il comunicato ufficiale dell’ISE.

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Perché 200 miliardi e non i 175 già previsti

La Commissione Europea aveva inizialmente stanziato 175 miliardi di euro per il decimo programma quadro di ricerca, noto come FP10. Una cifra che i Nobel firmatari considerano insufficiente, e non di poco. La richiesta di portare il budget ad almeno 200 miliardi non è un numero scelto a caso: riflette una valutazione della distanza che si sta accumulando tra l’Europa e i suoi principali concorrenti globali in termini di investimenti pubblici e privati nella scienza di frontiera.

L’appello richiama esplicitamente le raccomandazioni di Mario Draghi, che nel suo rapporto sulla competitività europea aveva già identificato nella ricerca e nell’innovazione uno dei nodi strutturali da affrontare per evitare un declino progressivo del continente. Citare Draghi non è una scelta neutra: significa ancorare la richiesta scientifica a un’analisi economica già accettata, almeno in parte, dalle istituzioni comunitarie.

Il divario con Usa e Cina che preoccupa i ricercatori

Immagine generata con AI

Il confronto con Washington e Pechino è il cuore del problema. Negli ultimi anni, sia gli Stati Uniti che la Cina hanno aumentato in modo sostanziale la quota di PIL destinata alla ricerca e sviluppo, con programmi dedicati all’intelligenza artificiale, alla biologia sintetica, alla fisica quantistica e alle tecnologie energetiche. L’Europa, pur avendo una tradizione scientifica solida, rischia di perdere terreno non per mancanza di talenti ma per mancanza di risorse.

I finanziamenti ricerca europea attraverso il programma Horizon rappresentano spesso l’unica fonte di sostegno per progetti ad alto rischio e lungo orizzonte temporale — esattamente il tipo di ricerca che produce le scoperte fondamentali. Tagliare o congelare questi fondi significa rinunciare a risultati che si vedranno tra dieci o vent’anni, quando sarà troppo tardi per recuperare.

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È questa logica che spinge oltre settanta Nobel a uscire dai laboratori e a prendere posizione pubblica. La scienza di base non produce profitti immediati, ma è il terreno su cui crescono le tecnologie del futuro. Senza un impegno finanziario adeguato da parte dell’UE, molti ricercatori europei continueranno a trasferirsi oltreoceano o in Asia, dove i fondi ci sono e i progetti si possono realizzare.

Cosa succede ora: la palla passa ai governi

La lettera è indirizzata ai leader europei in un momento delicato: le negoziazioni sul prossimo bilancio pluriennale dell’Unione sono già avviate, e le pressioni su altri capitoli di spesa — difesa, transizione energetica, coesione — sono forti. I finanziamenti ricerca europea rischiano di essere sacrificati in una trattativa dove ogni Stato membro porta le proprie priorità nazionali.

L’ISE e i firmatari puntano a spostare l’asse del dibattito: non si tratta di un costo, ma di un investimento strategico. Il programma FP10 copre il periodo 2028-2034, e le decisioni che verranno prese nei prossimi mesi determineranno la capacità dell’Europa di restare competitiva in settori chiave per il decennio successivo.

Un appello firmato da oltre settanta Nobel non garantisce automaticamente un risultato politico. Ma crea una pressione pubblica difficile da ignorare, soprattutto per quei governi che si presentano come sostenitori della scienza e dell’innovazione. La coerenza, in politica, ha un costo — e questa lettera lo ricorda con tutta la forza dell’autorevolezza scientifica internazionale.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.