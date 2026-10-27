Moda donna: i colori di tendenza per la stagione A/I 2026-2027

L’estate, nonostante le giornate risultino ancora piuttosto calde lungo buona parte dello Stivale, sembra ormai alle spalle, con le sue temperature mai roventi come quest’anno. È tempo dunque di lasciare spazio all’autunno e all’inverno, con le nuove tendenze moda che si profilano all’orizzonte, soprattutto per quanto riguarda i colori: ciò che più di ogni cosa indirizza lo stile.

Tra le nuance di tendenza troviamo quelle nelle sfumature del rosso, con il ritorno in particolare di una tonalità tanto calda quanto sofisticata e capace di illuminare il viso in maniera autentica, complice un’allure mediterranea. Ci riferiamo al terracotta, al centro anche delle nuove proposte di Cinzia Rocca, brand che ha come fiore all’occhiello una proposta di capispalla capace di valorizzare ogni donna con raffinatezza e un fit nel segno della comodità, a cui si aggiungono borse e accessori ideali per completare il look.

Ma non c’è solo il terracotta tra i colori da attenzionare nella moda donna per la stagione autunno/inverno 2026-2027: basta dare un’occhiata al sito di Cinzia Rocca per rendersene conto, complice un modo di intendere lo stile classico e moderno insieme, mai banale.

Il rosso, in tutte le sue sfumature, al centro delle tendenze moda della stagione A/I 2026-2027

L’autunno-inverno 2026-2027 si illumina di colori intensi e decisi, a cominciare dal rosso, declinato secondo una molteplicità di sfumature tutte interessanti, mai così raffinate.

Ne è un esempio il bordeaux, visto sulle passerelle soprattutto per quanto riguarda pantaloni e blazer, ma anche gli accessori. Sta bene soprattutto a chi ha una carnagione media oppure scura, che valorizza donando profondità.

C’è poi lo scarlatto, un rosso più sfacciato, ideale per chi desidera farsi notare (senza mai cadere nell’eccesso), e naturalmente il terracotta: la vera sorpresa tra le tendenze della fredda stagione, forte di un’anima naturale dettata dalle sfumature avvolgenti e in grado di scaldare visivamente. Una nuance versatile, perfetta tanto per i look casual quanto per quelli più formali.

Non solo rosso: gli altri colori di tendenza, in un gioco di chiaroscuri

Non di solo rosso si vive tra le passerelle: anche altri colori hanno impreziosito le proposte delle maison, a cominciare dal blu notte, una tonalità satura e intensa che presenta una dimensione formale, a tratti persino austera.

Si conferma il periodo d’oro del cammello e del grigio, nuance che ben si accostano a quelle più decise del rosso ma anche del verde e dello stesso blu, persino dell’azzurro, di cui rendono più audace la distintiva delicatezza fiabesca.

E poi c’è il giallo, che trova declinazioni più scure, come il senape, più vicine alle foglie che cadono dagli alberi; si sposa benissimo con i grigi, il marrone e il blu.

Infine, agli opposti, troviamo il nero e il panna, esempi di come il concetto di eleganza possa essere portato sulla scena in maniera diversa. Un discorso che vale anche per il rosa, mai così stiloso, e il petrolio, buio come i fondali marini più avventurosi.

Ne emerge una palette cromatica ricca di fascino e di chiaroscuri, ideale per creare dei giochi di contrasti sofisticati: un po’ come le tante anime che ogni donna racchiude dentro di sé.