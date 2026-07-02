Saldi senza sorprese: le 10 regole da seguire prima di comprare

Dal 4 luglio 2026, in Italia, partiranno i saldi estivi e l’Udicon, l’Unione per la Difesa dei Consumatori, ha diffuso un decalogo per aiutare chi compra in negozio e online a evitare spese affrettate, sconti poco chiari e acquisti di cui pentirsi dopo pochi giorni. Il messaggio, alla vigilia della corsa agli scaffali e ai carrelli digitali, è semplice: non basta vedere un prezzo dimezzato per fare un affare.

Saldi estivi 2026, l’avvertimento di Udicon contro gli acquisti d’impulso

Il primo invito dell’associazione è a non farsi trascinare dalla fretta, quella che spesso nasce davanti a un cartellino con il 50% di sconto o a un sito che segnala “ultimi pezzi disponibili”. “Le dinamiche di urgenza, come countdown e messaggi sugli ultimi pezzi, sono spesso strumenti che possono indurre a scelte d’acquisto impulsive”, ha spiegato ad Adnkronos/Labitalia Martina Donini, presidente nazionale Udicon. Meglio fermarsi, guardare il prodotto, chiedersi se serva davvero.

Secondo Donini, i saldi dovrebbero restare “un’occasione di risparmio reale”, non un percorso a ostacoli tra offerte opache, etichette confuse e promesse commerciali costruite per spingere il cliente a decidere subito. Il consiglio, in fondo, è quasi domestico: se quel capo o quell’oggetto non sarebbe stato comprato a prezzo pieno, forse non conviene nemmeno scontato. Solo allora lo sconto torna a essere uno strumento utile, non una trappola gentile.

Prezzi, scontrini e qualità: cosa controllare prima di pagare

Nel vademecum Udicon un punto centrale riguarda la prova d’acquisto: scontrino, ricevuta elettronica o documento equivalente vanno chiesti e conservati, perché sono la base per far valere la garanzia legale, chiedere assistenza o contestare un difetto. Senza quel documento, anche una richiesta legittima può diventare complicata. E nei giorni dei saldi, tra negozi pieni e code alle casse, capita più spesso di lasciarlo nel sacchetto o perderlo.

Attenzione anche alla qualità dei prodotti in saldo. Gli articoli dovrebbero essere di stagione, non merce vecchia spostata in avanti o fondi di magazzino riproposti con cartellini aggressivi. Udicon invita a guardare cuciture, tessuti, etichette e condizioni generali: un capo usurato, danneggiato o fuori taglia non diventa conveniente solo perché costa meno. Eppure, davanti a uno sconto alto, la tentazione è forte.

Altro passaggio delicato: il confronto tra prezzo iniziale e prezzo scontato. L’associazione suggerisce, quando possibile, di annotare il costo di un prodotto qualche giorno prima dell’avvio dei saldi, così da verificare se la riduzione sia reale. Il prezzo barrato deve essere chiaro, leggibile e affiancato a quello nuovo; etichette sovrapposte, cancellate o poco comprensibili sono un segnale da non ignorare.

Cambi, resi e pagamenti: i diritti del consumatore in negozio e online

Sul fronte dei cambi merce, Udicon ricorda una distinzione che spesso viene fraintesa: il cambio in negozio non è obbligatorio per legge, salvo il caso di difetto di conformità. Molti esercenti, durante i saldi, scelgono di non accettare sostituzioni sui prodotti scontati. Per questo è bene chiedere prima di pagare, magari alla cassa, quali siano le regole del punto vendita. Poche parole, ma decisive.

Diverso il caso degli acquisti online, dove resta il diritto di recesso entro 14 giorni dal ricevimento del prodotto, senza necessità di motivare la scelta. Dal 19 giugno 2026, inoltre, entra in gioco la nuova funzione digitale prevista dall’articolo 54-bis del Codice del Consumo, introdotto dal D.Lgs. 209/2025: siti e piattaforme di e-commerce devono mettere a disposizione un pulsante di recesso visibile e accessibile, con formule chiare come “Recedi dal contratto qui” o “Clicca qui per effettuare il reso”. Una procedura semplice, con conferma finale.

C’è poi il capitolo pagamenti digitali. I commercianti non possono rifiutare carte o bancomat né applicare costi aggiuntivi per l’uso di questi strumenti. Se emergono irregolarità, il consumatore può segnalarle alle autorità competenti. Anche la prova dei capi, però, va verificata: provarli in negozio non è un diritto previsto dalla legge, ma una scelta del commerciante. Se il camerino non è disponibile, conviene prendersi qualche minuto in più su taglia, vestibilità e materiale.

E-commerce, greenwashing e offerte troppo basse: i segnali da non sottovalutare

Per gli acquisti sul web, Udicon consiglia di scegliere solo e-commerce affidabili, con connessione https, sede legale chiara, contatti verificabili e recensioni provenienti da acquirenti reali. I portali sconosciuti, le pubblicità invasive e le offerte troppo aggressive meritano prudenza. La presenza di una procedura di recesso immediata, ora anche tramite pulsante dedicato, è un buon indicatore di serietà.

Un altro rischio riguarda il greenwashing. Durante i saldi, parole come “green”, “eco” o “sostenibile” possono comparire su capi e prodotti senza certificazioni riconosciute o prove concrete. Udicon invita a diffidare delle formule vaghe e delle promesse ambientali non verificabili: la sostenibilità, se usata solo come leva commerciale, può diventare un’etichetta vuota. Meglio chiedere informazioni, leggere le schede prodotto, cercare certificazioni note.

Infine, il consiglio più semplice: diffidare delle offerte troppo convenienti. Prezzi molto inferiori alla media possono nascondere prodotti contraffatti, difettosi o non conformi. In caso di dubbi, pratiche scorrette o problemi con un venditore, l’associazione invita a rivolgersi agli sportelli Udicon presenti sul territorio. “I diritti dei consumatori non vanno in vacanza”, è il messaggio finale. Anche nei giorni dei saldi, forse soprattutto allora.