Startup, le relazioni che trasformano un’idea in impresa

A Ostra, in provincia di Ancona, ventinove startup e realtà innovative hanno incontrato imprese, istituzioni, università, investitori e potenziali clienti nella prima tappa di Jazz’Inn 2026 – Umanità Aumentata, organizzata da Fondazione Ampioraggio a inizio luglio per trasformare idee tecnologiche e sociali in progetti capaci di trovare mercato, partner e applicazioni concrete.

Jazz’Inn 2026 a Ostra, ventinove progetti alla prova del mercato

Per cinque giornate il borgo marchigiano è diventato un laboratorio diffuso di open innovation, con tavoli di confronto, incontri informali e presentazioni pensate non come una semplice passerella, ma come un banco di prova. Le ventinove realtà innovative coinvolte nella Challenge hanno potuto verificare sul campo la tenuta delle proprie soluzioni, ascoltando bisogni espressi da aziende, pubbliche amministrazioni e territori. Non solo pitch, dunque. In molti casi, una conversazione nata davanti a un tavolo di lavoro ha aperto la strada a una possibile sperimentazione, a un contatto commerciale o a una revisione del modello di business.

Il punto, hanno spiegato gli organizzatori di Fondazione Ampioraggio, è mettere in relazione l’innovazione con una domanda reale, evitando che le idee restino chiuse nel perimetro di chi le ha immaginate. Alcune startup presenti a Jazz’Inn 2026 stanno ancora consolidando la propria proposta, altre cercano nuovi ambiti di applicazione per tecnologie già sviluppate, altre ancora hanno bisogno di incontrare amministrazioni e imprese con cui avviare i primi test. È lì, in quello scambio non sempre lineare, che un progetto può cambiare direzione. O trovare finalmente il suo spazio.

Umanità Aumentata, tecnologia al servizio delle comunità

Il filo conduttore scelto per questa edizione, Umanità Aumentata, racconta una visione precisa: usare la tecnologia per ampliare competenze, partecipazione e qualità della vita, non per sostituire le persone. Tra i progetti presentati a Ostra figurano avatar basati su intelligenza artificiale in grado di tradurre in tempo reale nella lingua dei segni, strumenti di realtà immersiva pensati per stimolare memoria, relazioni ed emozioni nelle strutture per anziani, piattaforme digitali che trasformano le comunità locali in gruppi di acquisto organizzati. Soluzioni diverse, ma accomunate da un’idea concreta di impatto.

Accanto al digitale, la tappa marchigiana ha dato spazio anche a progetti hardware e deep-tech. Sono stati presentati, tra gli altri, uno skateboard elettrico pieghevole e leggero, basato su un sistema di propulsione applicabile ad altri mezzi di mobilità, una turbina brevettata per convertire il moto ondoso del Mediterraneo in energia elettrica e una postazione robotica modulare, no-code, pensata per automatizzare lavorazioni promozionali nel settore agrifood. Nel mezzo, anche sistemi per raccogliere dati anonimi sui comportamenti dei visitatori e restituirli alle amministrazioni come indicazioni operative per una gestione più sostenibile dei flussi turistici.

I premi Visioni Resilienti e le storie diventate impresa

A segnare il legame tra idea, perseveranza e relazioni sono stati anche i cinque riconoscimenti speciali Visioni Resilienti, assegnati da Jazz’Inn a persone e organizzazioni capaci di trasformare una visione iniziale in un percorso consolidato. Tra i premiati c’è Dante Inferno – mostra immersiva, riconoscimento ritirato da Fernando Pintus, ceo di Wiplab e produttore dell’iniziativa, per la capacità di unire tecnologie immersive e patrimonio letterario in un’esperienza culturale rivolta anche a pubblici nuovi. Un progetto nato da un’intuizione, poi costruito passo dopo passo.

Il premio a Italy & Partners, ritirato da Raffaele Gareri, ha valorizzato il lavoro sull’Open Innovation Procurement e sulla connessione tra pubbliche amministrazioni, imprese e università. A Enrico Giacomelli, co-founder di Namirial Group, è stato riconosciuto il percorso di crescita di un’impresa diventata riferimento europeo nell’identità digitale e nei servizi fiduciari, mantenendo un legame forte con il territorio d’origine. Al Gruppo Imprenditori Senigalliesi, rappresentato dal presidente Renato Mandolini, il riconoscimento ha messo al centro la resilienza collettiva dopo gli eventi calamitosi che hanno colpito l’area. Flavia Marzano, infine, è stata premiata per il suo impegno su innovazione, open government, accessibilità e competenze digitali come strumenti di inclusione.

Da Ostra a Roma, il percorso prosegue all’Acquario Romano

La prima tappa di Jazz’Inn 2026 non si chiude con gli incontri di luglio. Il percorso continuerà dal 9 al 13 novembre all’Acquario Romano, sede di Jazz’Inn Capitale, con un appuntamento dedicato a Smart City, open innovation urbana e co-progettazione tra istituzioni e startup. A Roma saranno presentate le sinergie nate a Ostra e sviluppate nei mesi successivi, con l’obiettivo di portare idee, contatti e proposte davanti a istituzioni nazionali e regionali, grandi aziende e investitori.

È in questa continuità che gli organizzatori misurano l’efficacia del format: non nel numero degli incontri svolti, ma nella capacità di trasformare relazioni avviate in collaborazioni, sperimentazioni e opportunità di business. Le startup arrivate nelle Marche con prototipi, piattaforme e tecnologie da validare torneranno al confronto con interlocutori più ampi. Solo allora si capirà quali progetti avranno trovato una traiettoria più solida. E quali idee, uscite dal borgo di Ostra, saranno riuscite a diventare valore condiviso.