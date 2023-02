Il visore per la realtà virtuale sta rapidamente diventando una delle tendenze più calde in tema di tecnologia. Si tratta di un tipo di dispositivi che consentono di sperimentare un nuovo modo di vivere il mondo, immergendoci in ambienti 3D completamente renderizzati comodamente da casa. I visori VR utilizzano una fotocamera rivolta verso l’esterno o una piccola unità processore per creare un ambiente simulato da esplorare, dando vita a un metodo di intrattenimento completamente nuovo. Ma come funziona veramente un visore e a cosa può essere utile, anche al di fuori dell’ambito dei videogame?

Visore VR: cos’è e come funziona

Come abbiamo appena detto, un visore per la realtà virtuale è dunque un dispositivo necessario per potersi immergere in un ambiente virtuale. Utilizzando un software specializzato, questi “occhiali” ci permettono di vedere immagini potenti che offrono un’esperienza di coinvolgimento paragonabile a quella delle console di gioco tradizionali, come PlayStation o Xbox, ma in primissima persona, come se fossimo stati catapultati all’interno dello schermo.

Un utente prova il visore Meta

Grazie ad alcuni sensori e giroscopi presenti all’interno del visore stesso per rilevare i movimenti della testa, gli utenti possono girarsi e guardarsi intorno in ambienti di realtà virtuale che sono stati creati utilizzando modelli e foto 3D. Alcuni modelli di visori dispongono anche di accessori extra come cuffie, controller di feedback tattile e controller di movimento per il tracciamento delle mani per permettere all’utente di immergersi veramente nel mondo simulato senza bisogno di altre sorgenti di input.

Perché usare un visore per la realtà virtuale

Oltre a fornire ai giocatori un’esperienza di gioco unica, diversa da qualsiasi cosa offerta dalle console tradizionali, la realtà virtuale ha trovato applicazione in molte aree: dalla formazione medica per chirurghi, che possono praticare operazioni su modelli a grandezza naturale prima di eseguirle su pazienti reali, all’istruzione, dal momento che permette agli insegnanti di descrivere concetti complessi più facilmente portando gli studenti in gite virtuali sul campo, fino ad attività ricreative come assistere a concerti dal vivo o gallerie d’arte con risoluzione 4K a 360 gradi senza dover mai alzarsi dal divano.

Il potenziale delle esperienze che possono essere vissute con la realtà virtuale è molto promettente, dalle strategie di coinvolgimento sui social media fino agli strumenti di gestione della produttività personale su misura per la forza lavoro remota, e questo potrebbe portare in un futuro non molto lontano al cambiamento di abitudini consolidate anche nella vita quotidiana.

Insomma, la realtà virtuale continua a essere un’esperienza coinvolgente e divertente per tutti. Con i progressi della tecnologia, i visori diventeranno più interattivi e più facili da usare. Possiamo aspettarci di vedere una gamma più ampia di applicazioni che offuscheranno il confine tra le esperienze del mondo reale e quelle digitali.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO