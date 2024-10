Il gioco da tavolo più famoso al mondo si arricchisce di una nuova edizione speciale, questa volta dedicata a uno dei centri più vivaci e produttivi di tutto il Piemonte: MONOPOLY Edizione Biella sarà finalmente disponibile a partire dalla fine di ottobre 2024, un regalo perfetto per tutti gli appassionati dell’iconico gioco di società ma anche un vero e proprio must have irrinunciabile per ogni collezionista.

Dietro la realizzazione dell’edizione biellese del MONOPOLY si cela l’azienda locale Delta Pictures srl, su licenza di Hasbro – Winning Moves e affiancata da alcuni main sponsor, come Ideabiella e Banca Sella.

Il progetto, in particolare, rappresenta un’opportunità di comunicazione unica per gli inserzionisti aderenti, tra le migliori attività biellesi:

Agenzia Viaggi Scaramuzzi, Angelico, Architetto Davide Volpe, Arredamento Idea, AXA Biella di M. Tara, Boglietti Gioielli, Botto Giuseppe, Caffe Deiro, Fila, Fondazione Fila Museum, Guabello, ITS Academy TAM, Lanieri, Lanificio di Pray, Lane Cardate, Lawer, Maggia, Piacenza, Reda, Ristorante Al Venti, Rosazza Assicurazioni, Solbiati, Suedwolle Group, TF 2000, Tg di Fabio, Trabaldo Togna, Unione Industriale Biellese, Vda Logistica, Vitale Barberis Canonico.

Monopoly Edizione Biella

Eccellenze tessili biellesi protagoniste del MONOPOLY

L’edizione del MONOPOLY dedicata a Biella vanta una peculiarità: il cuore del gioco, infatti, è costituito dall’industria tessile locale, conosciuta a livello internazionale per la sua qualità e la sua grande capacità innovativa.

Il tabellone, così come i singoli contratti e le carte, sono stati sapientemente personalizzati per celebrare le eccellenze locali. Tutto questo per assicurare un’esperienza unica e straordinaria non solo ai biellesi doc ma anche ai visitatori più curiosi, alla scoperta dell’importanza economica e culturale di Biella, sia in Italia sia fuori dai confini nazionali.

Per i giocatori, quindi, si prospetta un percorso entusiasmante finalizzato all’acquisizione delle aziende del settore tessile biellese maggiormente conosciute, compiendo un viaggio indimenticabile attraverso la storia e il fascino del centro piemontese.

L’obiettivo finale è tanto originale quanto ambizioso: dare vita a un potente impero commerciale nel comparto tessile, cercando di mandare in bancarotta tutti gli avversari.

Dove e quando acquistare MONOPOLY BIELLA

MONOPOLY Edizione Biella è disponibile in doppia lingua dalla fine del mese di ottobre 2024, reperibile presso i principali punti vendita, i migliori negozi di giocattoli, le librerie e naturalmente online sul portale web ufficiale monopolybiella.it.

Rivenditori e privati possono ordinare MONOPOLY Edizione Biella semplicemente seguendo le istruzioni riportate sul sito, portandosi a casa una variante originale e innovativa del gioco base che ha conquistato oltre un miliardo di giocatori in 114 paesi.

Tradotto in 47 lingue, infatti, MONOPOLY è in cima alla lista dei giochi da tavolo più venduti nel 2023, basti pensare ogni anno ne vengono acquistate oltre 200mila copie solo prendendo in considerazione il territorio italiano. Un dato curioso: sono di più le banconote stampate appositamente per il gioco, quindi, che il vero denaro.

Riproduzione riservata © 2024 - LEO