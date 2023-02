Ami il vino? Che tu sia un principiante che sta appena iniziando a esplorare il mondo del vino o un sommelier esperto, dovresti sfruttare al massimo la ricchezza di app disponibili per gli enofili. Ne esistono infatti ormai diverse, adatte a vari scopi e con caratteristiche che permettono all’una di distinguersi dall’altra. Scopriamo insieme quali sono quelle che potrebbero maggiormente fare per te.

App per gli amanti del vino: le migliori

Partiamo da Vivino. Questa app gratuita è assolutamente essenziale per scoprire nuove bottiglie: consente agli utenti di scattare una foto di qualsiasi etichetta che trovano in un negozio al dettaglio, ristorante o bar per poter avere tutte le informazioni riguardanti quella bottiglia. Tramite quest’app è possibile scoprire non solo la provenienza e l’origine, ma anche le recensioni, le note di degustazione e persino i link di acquisto tramite internet. L’app Vivino è una risorsa straordinaria per gli amanti del vino che desiderano cercare nuove etichette, confrontare i prezzi online e offline, accedere alle funzionalità di cantina che memorizzano i tuoi profili personali dei vini provati (e apprezzati!), valutarli sulla tua scala personale, persino valutare i ristoranti che ti hanno effettivamente servito un bicchiere a cena. Insomma, è come avere il tuo sommelier sempre a portata di mano.

vino rosso cantina bottiglia

C’è poi WineApp, che permette di avere un sommelier in tasca 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Si tratta di un software che fornisce recensioni dettagliate sui bicchieri (comprese immagini utili) in modo da poter scegliere il calice perfetto per ogni occasione. Insomma, la scelta non manca, e basterà utilizzarle per qualche giorno per diventare rapidamente dei veri piccoli sommelier… o quasi.

Come sapere il valore di un vino

Trovare il valore di un vino può essere un compito complicato, soprattutto se non sei particolarmente esperto. Fortunatamente, ci sono alcuni semplici modi per determinare il valore di qualsiasi bottiglia. Il primo fattore da considerare è la cantina e l’annata. Alcune cantine sono specializzate nella produzione di vini di classe mondiale che avranno sempre valori più alti rispetto a quelli di vigneti meno conosciuti. Inoltre, le singole annate possono influenzare notevolmente il valore di un vino. Alcune annate sono più favorevoli di altre a causa di fattori ambientali come la temperatura o le condizioni del suolo, quindi è importante consultare fonti affidabili per determinare quali anni hanno prodotto vini degni di nota.

Successivamente, esamina l’etichetta per eventuali denominazioni speciali come “riserva” o “selezione speciale” che indicano un prodotto di qualità superiore prodotto in quantità limitate e quindi prezioso sul mercato. Inoltre, alcune bottiglie presentano etichette uniche contenenti opere d’arte o riferimenti storici che aumentano ulteriormente il loro potenziale valore sui mercati dei collezionisti, nonché nei festival e nelle case d’asta ospitate in tutto il mondo.

Una volta determinato ciò che rende speciale la bottiglia che hai scelto e possiedi una certa comprensione delle attuali tendenze del mercato da fonti affidabili, il confronto dei dati sui prezzi tra più rivenditori dovrebbe darti una visione generale del potenziale valore di mercato del tuo possibile acquisto o la tua vendita.

