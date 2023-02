Da diversi anni, ormai, il lavoro agile è diventato una pratica diffusa anche in Italia. Sono in molti ad essersi abituati alle comodità del lavoro da casa, preferibile spesso per molti aspetti a quello in ufficio: per la maggior produttività ma anche per l’assenza di stress derivante dal traffico, dagli spostamenti e così via. Ma quali sono gli effettivi benefici dello smart working sulla salute mentale dei lavoratori e sul loro benessere? Proviamo a scoprirlo insieme, indagando su alcuni dei vantaggi di questa pratica adottata da moltissime aziende e professionisti in tutto il mondo.

Smart working: quali sono i benefici

Lo smart working è la pratica di lavorare al di fuori di un ufficio tradizionale utilizzando strumenti tecnologici come laptop, telefoni cellulari o qualsiasi altra forma di tecnologia moderna. Il concetto ha acquisito slancio nell’ultimo decennio, anche perché da tempo le persone hanno iniziato a cercare modi per diventare più produttivi e ridurre i costi associati ai luoghi di lavoro fisici. Al di là di alcuni vantaggi inerenti il lavoro in sé, come appunto la maggiore produttività, c’è da chiedersi quali siano gli effettivi benefici per il lavoratore dal punto di vista sia mentale che fisico.

Smart working

Tra questi è evidente che ci sia una minor incidenza dello stress, dovuta al fatto che il professionista può essere in grado di trovare un equilibrio migliore tra lavoro e vita privata. Lo smart working non solo offre alle persone più libertà di lavorare ovunque scelgano, ma consente loro anche di godere di una maggiore flessibilità per quanto riguarda la propria vita, permettendo di prendendosi cura dei membri della propria famiglia, di uscire con gli amici, di partecipare a funzioni importanti o anche di viaggiare per piacere durante il tempo libero, senza preoccuparsi di essere vincolati da orari fissi relativi a un lavoro d’ufficio.

Come esseri umani, tendiamo a godere della routine e della struttura nelle nostre vite. Lo smart working ci dà la possibilità di avere entrambi, poiché possiamo creare una giornata organizzata per noi stessi che ruota intorno alla nostra gestione del tempo e alle nostre priorità. Possiamo quindi decidere se lavorare o meno da casa o esplorare altre opportunità. La chiave sta nel riconoscere quando è il momento di fare una pausa e approfittare di quei momenti, qualcosa che è più difficile da fare nel tradizionale lavoro d’ufficio.

Senza considerare un altro aspetto spesso sottovalutato, quello del miglioramento delle nostre abitudini alimentari, dovuto al maggior tempo a disposizione per preparare, ad esempio, il pranzo, e nella minore esposizione a tentazioni di cibi non proprio salutari al di fuori delle mura domestiche.

Lavoro agile e benessere mentale

Tutti questi fattori possono determinare un miglioramento della propria salute mentale. Ben presto, lavorando da remoto, si potranno notare miglioramenti generali nei livelli di chiarezza mentale oltre a una riduzione significativa dei livelli di stress e ansia.

Inutile dire però che, indipendentemente dal tipo di stile di vita che si può condurre (per quanto riguarda il lavoro), mantenere sempre l’alimentazione e l’idratazione in primo piano resta comunque un aspetto fondamentale per non trasformare questa opportunità in una tipologia di lavoro massacrante per corpo e mente.

