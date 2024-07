Due imprese toscane hanno dato vita a un progetto innovativo nell’ambito della filiera corta e dell’economia circolare. Quando i residui della produzione diventano materie prime, trasformano un problema in una risorsa e inaugurano un ciclo virtuoso. Questa è la premessa della collaborazione tra il Birrificio BVS del Valdarno e la Biscotteria Vannino di Calenzano, che hanno deciso di utilizzare le trebbie, i residui della birrificazione, per creare prodotti da forno sostenibili.

Biscotti e cracker che nascono dagli scarti della birra

I residui di birra, una volta considerati semplici scarti, diventano gli ingredienti principali delle “Trebbie del Birraio”, crackers artigianali ricchi di fibre e moderatamente salati, ideali come snack o alternativa al pane, e perfetti da gustare con salse, salumi e formaggi.

brindisi bottiglia vetro birra

Inoltre, i “Biscotti del Birraio”, sablé al cioccolato dolci e avvolgenti, rappresentano una deliziosa conclusione di un pasto o anche uno snack ideale per accompagnare tè, tisane o caffè.

Il concetto di “scarto” nel progetto assume una connotazione positiva, in quanto si avvicina più al significato matematico di differenza calcolabile, che a una semplice eliminazione post-selezione.

Le aziende protagoniste

Il Birrificio Valdarno Superiore “BVS” fu fondato nel 2013 in una ex oreficeria, si trova ad Arezzo e produce birre non pastorizzate e non filtrate, utilizzando un pozzo privato che attinge acqua ricca di minerali essenziali per la fermentazione. Le loro birre sono un tributo alla qualità e al territorio toscano.

La Biscotteria Vannino risale al 1932, quando Mario Vannini iniziò a distribuire il pane nelle campagne toscane. Oggi, la quarta generazione continua a produrre dolci e salati seguendo la tradizione, ma con uno sguardo all’innovazione. I loro prodotti, rigorosamente artigianali e senza additivi, incarnano l’autenticità e la qualità della regione.

