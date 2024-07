I giardini, i parchi e gli spazi verdi arricchiscono le nostre città con la loro bellezza, ospitando non solo piante e fiori colorati, ma anche elementi decorativi come sculture, tavoli e illuminazione. Tuttavia, spesso questi luoghi diventano il bersaglio di insetti, causando disagi non trascurabili. La soluzione immediata per molti è l’uso di insetticidi chimici, ma esiste un’alternativa più salubre e rispettosa dell’ambiente: gli insetticidi naturali.

Questi prodotti derivano da piante, estratti e frutti che respingono gli insetti senza l’impiego di sostanze chimiche nocive. Un esempio è il Piretro, un estratto naturale ottenuto dai fiori di Chrysanthemum cinerariaefolium, che visivamente ricorda una margherita.

Perché scegliere gli insetticidi naturali

A differenza delle versioni chimiche, che contengono sostanze potenzialmente tossiche per l’uomo se inalate o a contatto con la pelle, i prodotti a base naturale sono privi di composti chimici nocivi, pertanto ono sicuri anche per bambini, anziani e persone con condizioni di salute delicate.

Insetticidi naturali

Inoltre, si sostiene la protezione della biodiversità e il supporto all’agricoltura biologica: gli insetticidi naturali sono selettivi, in quanto hanno effetto solo sugli insetti nocivi senza danneggiare altre specie utili come api, farfalle e coccinelle.

Inoltre, non compromettono le coltivazioni biologiche e rispettano le certificazioni biologiche, fondamentali nel settore agricolo.

Resistenza degli insetti e rispetto dell’ambiente

Gli insetti – inoltre – possono sviluppare quella che è definita come resistenza agli insetticidi chimici, il che rende tali prodotti meno efficaci nel corso del tempo. Gli insetticidi naturali, con la loro varietà di principi attivi, evitano questo problema, garantendo efficacia – di conseguenza – a lungo termine.

Inoltre, si porta avanti il rispetto per l’ambiente, in un’epoca in cui la protezione ambientale è fondamentale e le normative sono sempre più restrittive, gli insetticidi naturali offrono una soluzione eco-compatibile, in grado di tutelare sia l’ambiente che ci circonda che gli animali che vi vivono.

