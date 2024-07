L’Italia si colloca al quinto posto a livello mondiale per aspettativa di vita, secondo l’ultima analisi dell’Organizzazione Mondiale della Salute. L’indagine ISTAT-Bes del 2023 ha rilevato un aumento dell’aspettativa di vita alla nascita da 82,6 a 83,1 anni, un miglioramento attribuibile – in parte – alla riduzione della mortalità evitabile. Questo termine si riferisce a decessi prevenibili attraverso stili di vita salutari e un ambiente sano. Scopriamo, dunque, quali sono i motivi per i quali l’Italia è un Paese così longevo.

L’Italia è il quinto Paese più longevo al mondo

Tra i principali fattori che hanno contribuito a questo incremento, c’è la diminuzione dei fumatori, che sono passati dal 20,5% al 19%, contribuendo a ridurre le morti per tumori al polmone.

Inoltre, l’Italia ha registrato un calo della popolazione sedentaria, con un aumento delle persone che praticano attività fisica regolare, adottando l’abitudine di camminare che, secondo gli studi, riduce il rischio di malattie cardiovascolari.

Un’altra componente decisiva è stata l’alimentazione: la promozione della dieta mediterranea da parte del Ministero della Salute ha sostenuto un modello di nutrizione riconosciuto – a livello mondiale – per i suoi benefici. In parallelo, la socializzazione è stata identificata come un fattore chiave, anche mediante politiche quali il Decreto Legislativo n. 29/2024 che hanno incentivato l’inclusione sociale degli anziani.

Migliori cure oncologiche e riduzione del gap di gender

Il progresso nella medicina oncologica ha anche ridotto significativamente la mortalità per tumori, attestando ulteriori successi nel miglioramento della salute pubblica.

Le disparità regionali e di genere nell’aspettativa di vita rimangono un po’ quelle di sempre anche se, c’è da dire, si sono attenuate: Trento registra la vita media più alta e il Sud Italia mostra segni di miglioramento.

A livello europeo, l’Italia si piazza al secondo posto, subito dopo la Spagna, confermando la propri reputazione come uno dei migliori Paesi in cui il livello di longevità è incrementato.

