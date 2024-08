In ambito digitale, ogni servizio online richiede autenticazione, pertanto è importante sapere come realizzare una password sicura che permetta di proteggere, in modo efficace, i nostri dati online. Negli ultimi tempi, infatti, si sente sempre più parlare di furto di credenziali, pertanto è fondamentale conoscere i principi base per creare password sicure.

Password sicura ed efficace per autenticarsi online

L’Osservatorio Cyber di CRIF (Centrale Rischi Finanziari) sottolinea che le password rappresentano una delle categorie più esposte agli attacchi informatici, subito dopo gli indirizzi email.

Una donna digita la password al computer

In questo contesto, l’Italia si posiziona al quinto posto a livello mondiale per incidenza di attacchi cyber.

Il Garante della Privacy evidenzia come i cybercriminali, attraverso il furto di username e password, possano perpetrare frodi accedendo illegalmente ai servizi di intrattenimento, social media, e-commerce e siti bancari.

Come creare password complesse

Per contrastare questa minaccia, AIPSA (Associazione Italiana Professionisti di Security Aziendale) propone, in occasione del World Password Day, consigli per rafforzare la sicurezza delle proprie password.

In primis, è bene evitare sequenze semplici o parole singole, optando, invece, per una combinazione di caratteri alfanumerici, l’uso di maiuscole e minuscole, la scelta di password lunghe, preferibilmente oltre i 12 caratteri e l’inserimento di simboli speciali (@, &, %, $, #, *).

Oltre alla creazione di password complesse, è consigliabile l’adozione di metodi di autenticazione a più fattori e l’uso di gestori di password, che prevengono i tentativi di phishing online.

Le frodi in rete, un pericolo da tenere sotto controllo

Nonostante l’incremento delle frodi online, la protezione dell’identità digitale è possibile attraverso la selezione accurata delle password e l’uso di tecnologie avanzate, come l’autenticazione a due fattori, i generatori di password e i metodi basati su biometria, ma anche sul riconoscimento facciale o vocale.

La tecnologia continua ad evolvere offrendo soluzioni sempre più sofisticate per la sicurezza digitale, rendendo, in tal senso, le credenziali più difficili da intercettare o replicare da parte degli hacker.

Tali innovazioni, supportate anche dal Regolamento sull’intelligenza artificiale dell’Unione Europea, rappresentano strumenti fondamentali nella lotta contro le minacce cyber.

Riproduzione riservata © 2024 - LEO