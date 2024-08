Con l’arrivo della primavera, le persone hanno sempre più voglia di viaggiare e il treno rimane uno dei mezzi preferiti dagli italiani. L’Italia – in tal senso – si sta affermando come leader mondiale nell’innovazione ferroviaria e nella sostenibilità grazie alle ferrovie elettriche e alla levitazione magnetica.

Treni green in Italia con levitazione magnetica e ferrovie elettriche

Proprio in questa stagione è stato inaugurato un nuovo tratto di ferrovia elettrica da Venezia-Mestre ad Adria, che ha come obiettivo quello di diventare un modello per il resto del Paese.

Non è tutto: l’Italia ha anche condotto la prima sperimentazione al mondo di un treno a levitazione magnetica, che promette di collegare Padova a Venezia. Questi progetti rispettano l’ambiente e, al contempo, pongono l’Italia in una posizione d’avanguardia per quel che concerne la tecnologia ferroviaria globale.

Quando innovazione e sostenibilità si incontrano con i treni green

La nuova ferrovia elettrica che collega Venezia-Mestre ad Adria simboleggia, dunque, il ruolo pionieristico del Veneto. Luca Pelosin, ingegnere del progetto, condivide le ambizioni per il futuro delle ferrovie italiane.

L’ingegnere, infatti, afferma che la linea Venezia Mestre-Adria, ora elettrificata, è il primo esempio di adattamento di un tracciato esistente in Italia.

Viaggiare in treno

Con un investimento di 40 milioni di euro, Pelosin sottolinea che si è proceduti al miglioramento della performance e della sicurezza dei treni.

È un progetto ecologico, che – nei fatti – riduce sia le emissioni di CO2 sia l’inquinamento acustico, estendendosi per 46 km tra Venezia, Rovigo e Padova.

Dall’elettrico alla levitazione magnetica

La Regione Veneto non si ferma all’elettrificazione: ha anche avviato il primo test di un treno a levitazione magnetica.

“La linea elettrica è sicuramente la più semplice da realizzare in termini di spesa e di fattibilità. il sistema elettrico sfrutta le linee già esistenti e, con una modifica alle linee di contatto, si può rendere elettrificata la tratta. Ovviamente i costi sono elevati: circa un milione e mezzo di euro per ogni chilometro di elettrificazione“, afferma Pelosin.

Il Veneto prevede di espandere questi test in vista delle Olimpiadi di Cortina 2026. Questi esperimenti puntano, dunque, a rendere le infrastrutture ferroviarie italiane sempre più sostenibili.

