Sei un fotografo amatoriale che cerca di andare oltre la fotocamera del tuo smartphone? Scattare foto con una fotocamera DSLR (Digital Single-Lens Reflex) può essere un’esperienza incredibilmente gratificante. Ma da dove iniziare quando si tratta di sceglierne una? Proviamo a scoprire alcuni suggerimenti per trovare la migliore reflex per le tue esigenze e il tuo budget.

Una reflex per iniziare: come scegliere la migliore

Quando si tratta di scegliere una macchina fotografica reflex, la prima cosa da prendere in considerazione è il budget. Sebbene le fotocamere di livello professionale siano dotate di tutti i tipi di funzionalità, hanno anche un prezzo elevato. Tuttavia, se hai appena iniziato, ci sono molte opzioni convenienti sul mercato che ti permetteranno comunque di scattare immagini eccellenti.

Macchina fotografica reflex

Una volta determinato che tipo di budget hai a disposizione per il tuo acquisto, assicurati che qualsiasi modello tu scelga soddisfi tutte le tue esigenze di ripresa delle immagini. Dovresti anche pensare a quali tipi di soggetti e scene vorrai fotografare più spesso, un aspetto importante perla scelta dell’obiettivo e degli accessori che dovrebbero accompagnare l’acquisto del corpo della fotocamera.

Ad esempio, se vorrai dedicarti alla fotografia macro, sono necessari obiettivi con ingrandimento 1x o superiore; se vorrai fotografare molti paesaggi, dovrai cercare obiettivi grandangolari da 12 mm o 24 mm; le scene sportive richiedono un controllo rapido della velocità dell’otturatore, ciò significa più acquisizioni di fotogrammi al secondo rispetto alle velocità dell’otturatore medie offerte dalle fotocamere entry level, mentre i potenziali utilizzi in situazioni di scarsa illuminazione possono significare selezionare un modello con gamme ISO più ampie.

Macchina fotografica per principianti: cosa guardare

La scelta di una reflex può sembrare un compito arduo. Con così tanti modelli, caratteristiche e marchi diversi tra cui scegliere, è difficile sapere da dove iniziare. Tuttavia, ci sono alcuni fattori chiave che dovresti considerare quando prendi la tua decisione per scegliere quella perfetta per te.

Dopo aver determinato il budget e compreso le tue esigenze, ricerca diversi marchi e modelli. Assicurati non solo di leggere le recensioni, ma anche di guardare video di unboxing e tutorial che dimostrano in prima persona le funzioni e le particolarità di ogni modello in modo che tu possa avere un’idea di quanto sarà facile o difficile usarla regolarmente sul campo.

Ti consigliamo inoltre di pensare ai tuoi obiettivi (nel senso concreto del termine), e a non perdere di vista l’ergonomia e la qualità. Non limitarti alle schede tecniche: prova ogni potenziale acquisto in anticipo, se possibile, provandolo nei negozi e dando la priorità sia all’ergonomia, in termini di comfort, e alla qualità generale durante la gestione di una sessione fotografica. Ti basterà fare attenzione a questi aspetti per individuare i modelli più adatti per iniziare.

