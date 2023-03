WhatsApp è una delle app di messaggistica più popolari al mondo e può essere utilizzata su una vasta gamma di dispositivi, tra cui smartphone e tablet. Tuttavia, molti utenti iPad si chiedono come installare WhatsApp sul proprio dispositivo, poiché non esiste una versione ufficiale dell’app per iPad, per il momento. Fortunatamente, esistono alcuni trucchi e metodi che consentono di utilizzare WhatsApp su iPad in modo semplice e veloce, senza la necessità di acquistare un nuovo dispositivo. Proviamo a scoprire i passaggi da seguire per installare l’app sul proprio dispositivo e alcune soluzioni alternative.

Come mettere WhatsApp su iPad

Un iPad è un ottimo strumento per rimanere in contatto con amici e parenti mentre sei in viaggio, ma fino a questo momento è stato reso meno potente dal fatto che non esiste una versione ufficiale dell’App di WhatsApp per poter utilizzare il sistema di messaggistica istantanea su questo tipo di dispositivo. Se è vero che da mesi è stato annunciato il rilascio di una versione ufficiale dell’app dedicata proprio agli utenti Apple che utilizzano un iPad, per ora tale versione non è ancora arrivata sull’App Store. Ciò non vuol dire che non ci sia un modo per utilizzare WhatsApp anche in attraverso questo dispositivo.

WhatsApp

Il trucco, nemmeno troppo segreto, è uno solo: sfruttare la versione web di WhatsApp navigando direttamente da Safari con il proprio iPad. Per farlo apri una pagina del browser e clicca sul link web.whatsapp.com. A questo punto sfrutta l’app di messaggistica istantanea nella sua versione web proprio come se la aprissi normalmente sul tuo computer, e il gioco è fatto!

Alternative a WhatsApp per iPad

Stai cercando un’alternativa a WhatsApp per il tuo iPad? Con così tante applicazioni di chat disponibili, può essere difficile decidere quale sia la più adatta alle tue esigenze. Fortunatamente, ci sono molte app fantastiche che forniscono una valida alternativa all’utilizzo della nota app del gruppo Meta. Tra queste, possiamo citare Signal, vista da molti come l’alternativa più sicura in assoluto grazie alla sua crittografia end-to-end praticamente impossibile da decifrare.

Un’altra buona opzione per iPad sono le app LINE e KakaoTalk, che offrono funzionalità simili a quelle di Signal ma hanno anche altri extra come servizi di gioco, servizi di streaming video e raccolte di adesivi. Inoltre, le loro interfacce utente sono facili da utilizzare e molto intuitive, perfette per gli utenti di iPad che non sono necessariamente esperti di tecnologia. C’è poi Viber, tra le più apprezzate per chi cerca telefonate di qualità gratuite da poter effettuare in tutto il mondo. Senza dimenticare Telegram, che forse tra le app alternative a WhatsApp è la più famosa in assoluto, e non solo tra chi usa un iPad.

Insomma, di alternative a WhatsApp ne esistono moltissime. Non resta che scaricare e provare quella che ti convince di più. Alla fine della giornata, qualsiasi alternativa tu decida di usare, assicurati sempre che soddisfai i tuoi requisiti specifici in termini di privacy e sicurezza prima di continuare a usarla per un lungo periodo.

