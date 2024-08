In Svezia, a partire da maggio, il piccolo comune di Värmdö ha introdotto un innovativo servizio di consegna del latte mediante droni, descritti come “cartoni di latte volanti“. Selezionando un numero ristretto di beneficiari tra i 10.000 residenti, il servizio estenderà presto la propria offerta, prevedendo, inoltre, la consegna di prodotti farmaceutici, alimentari, articoli al dettaglio e cibi preparati dai ristoranti locali.

Consegna del latte con i droni: il progetto svedese

Il servizio, denominato Foodora Air, nasce dalla collaborazione tra Tele2, azienda di telefonia mobile, Foodora, specializzata nelle consegne alimentari e Aerit, produttore di droni.

Al momento, tale servizio è disponibile nei soli fine settimana, ma – c’è da dire – che il progetto potrebbe presto essere disponibili in altri giorni della settimana.

Bottiglie di latte in vetro

Alexander Perrien, CEO di Aerit, ha dichiarato: “La creazione del nostro primo hub di consegna è una pietra miliare importante per la nostra azienda. Stiamo trasformando i viaggi in auto di 30 minuti in voli da 7 minuti, alimentati a batteria. Il comune di Värmdö è stato un ottimo partner per questo progetto, fornendo assistenza in tutto, e non vediamo l’ora di migliorare la sostenibilità e l’accessibilità della comunità”.

Come funzionano i droni per le consegne

I droni, soprannominati Nimbi, sono dotati di sei motori con eliche, resistenti alle intemperie, che possono trasportare fino a 4 kg di carico e spostarsi entro una distanza di 12 km a pieno carico.

Per tali dispositivi, inoltre, si stima un’emissione di solo 2 grammi di anidride carbonica per chilometro: per questo motivo, dunque, i Nimbi rappresentano un’alternativa ecologica migliore rispetto ai tradizionali mezzi di consegna a benzina o diesel, che emettono 143 grammi per chilometro.

Una idea innovativa che – si spera – possa essere applicata sempre a più comuni.

