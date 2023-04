Il progetto H2020 Flying Forward 2020, creato dal Centro per le Tecnologie Avanzate per la Salute e il Benessere dell’Ospedale San Raffaele, in collaborazione con altri partner europei, ha avviato una campagna di dimostrazione pratica per l’utilizzo di droni nel trasporto di farmaci, campioni biologici e misure di sicurezza. Il sistema prevede l’inserimento dei farmaci richiesti in un contenitore collegato a un drone per il trasporto nel luogo desiderato, collegando le strutture sanitarie della città e della regione per un trasporto più sostenibile ed efficiente. Questo servizio innovativo ha il potenziale per rivoluzionare il modo in cui cliniche, farmacie e laboratori trasportano i materiali biomedici.

Droni per trasportare farmaci e forniture mediche

L’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano è all’avanguardia nell’utilizzo della tecnologia dei droni per il trasporto sicuro ed efficiente di materiale medico.

Nell’ambito del progetto H2020 Flying Forward 2020, l’ospedale, in collaborazione con altri 10 partner europei, sta sviluppando servizi innovativi che utilizzano droni per il trasporto di farmaci e campioni biologici, nonché per il monitoraggio dei locali ospedalieri al fine di vagliare i potenziali rischi per la sicurezza.

Il progetto è coordinato dall’Advanced Technologies for Health and Wellness Center dell’ospedale e comprende cinque European Living Labs situati a Milano, Eindhoven, Saragozza, Tartu e Oulu.

Ciascuno di questi laboratori affronta sfide uniche, sia infrastrutturali che normative. Il progetto mira ad affrontare questi problemi presentando modelli dimostrativi pratici che utilizzano la tecnologia all’avanguardia dei droni.

I vantaggi di questa soluzione

Il progetto ha già portato alla creazione di un’infrastruttura fisica e digitale per il trasporto e la sicurezza dei droni, aprendo la strada a ulteriori innovazioni nel settore.

Utilizzando questi dispositivi, gli ospedali e altre strutture biomediche possono garantire il trasporto sicuro ed efficiente di importanti materiali medici, a vantaggio sia dei pazienti che degli operatori sanitari.

L’uso dei droni nel settore sanitario è un punto di svolta, in quanto offrre un nuovo livello di velocità, sicurezza ed efficienza nel trasporto di materiali medici. Il progetto H2020 Flying Forward 2020 è un ottimo esempio di come la collaborazione e l’innovazione possano portare alla creazione di soluzioni pratiche che affrontano le sfide del mondo reale.

Coordinando gli sforzi tra diversi Living Lab europei, il progetto è in grado di affrontare diversi ostacoli infrastrutturali e normativi che – altrimenti – avrebbero potuto ostacolarne il progresso.

La creazione di infrastrutture fisiche e digitali per il trasporto e la sicurezza dei droni è un significativo passo avanti e ha il potenziale per rivoluzionare il modo in cui pensiamo alla logistica sanitaria.

Poiché questa tecnologia continua ad evolversi, possiamo aspettarci sviluppi ancora più entusiasmanti nel campo, che andranno a vantaggio sia dei pazienti che degli operatori sanitari.

