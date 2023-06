L’Eid al-Adha è la festa islamica del sacrificio, una delle celebrazioni più significative e importanti del mondo musulmano. Una festa che incarna i valori dell’abnegazione, della generosità e della compassione, ed è celebrata da milioni di musulmani in tutto il mondo con preghiere e condivisione di cibo. Durante questo periodo di festa le persone di fede islamica si riuniscono nelle moschee, indossano i propri abiti migliori e mostrano un senso di gioia e gratitudine per le benedizioni ricevute.

Nei paesi di fede islamica questa celebrazione si concretizza con il sacrificio di un animale che viene eseguito, solitamente un montone, una pecora o una capra, e avviene secondo le leggi islamiche in modo umano e compassionevole. La carne viene quindi suddivisa tra famiglia, amici e parenti, per enfatizzare l’importanza della condivisione e della solidarietà sociale.

Eid al-Adha: cos’è e cosa significa

Eid al-Adha, anche conosciuta come la “Festa del Sacrificio”, è una delle feste più importanti dell’Islam. Si celebra alla fine del pellegrinaggio annuale a La Mecca, noto come Hajj. Si tratta di una celebrazione che ricorda la volontà del profeta Ibrahim (Abramo) ad offrire in sacrificio suo figlio Ismaele come atto di devozione a Dio.

Moschea, luogo sacro Islam

Allah impedì il sacrificio e inviò un agnello (o un ariete) al suo posto. Durante la festa, i musulmani ricordano questo sacrificio condividendo un animale tra la famiglia, gli amici e le persone meno fortunate. L’Eid al-Adha è anche un’occasione per i musulmani per esprimere la propria gratitudine, fare offerte e partecipare alle preghiere in comune presso le moschee.

Quanto dura Eid al-Adha?

Eid al-Adha dura quattro giorni e cade il decimo giorno del mese lunare islamico di Dhu al-Hijjah. Durante questi giorni, i fedeli musulmani fanno la preghiera dell’Eid al mattino presto e poi celebrano insieme con i loro cari, scambiando regali e partecipando a banchetti. In alcuni paesi a maggioranza musulmana, le attività commerciali e le attività pubbliche possono essere interrotte per un paio di giorni per permettere alle persone di partecipare alle festività.

Come si festeggia?

Questa celebrazione, che dura quattro giorni, è una delle più importanti nel mondo islamico. Durante questo periodo, i fedeli non solo pregano al mattino presto, ma festeggiano durante il giorno insieme ai loro cari. Per ricordare la generosità di Allah si scambiano regali e partecipano a feste e banchetti. Durante la festività, viene condiviso un animale in memoria del sacrificio che Abramo fu disposto a fare per la volontà del Signore.

La carne dell’animale sacrificato viene quindi divisa in tre parti: una per la famiglia, una per i parenti e amici più prossimi e una per i meno fortunati e i bisognosi. L’aspetto di generosità e condivisione si estende anche ad altre attività durante i giorni di festa. I musulmani sono infatti incoraggiati a fare beneficenza, a visitare gli amici e i parenti e a diffondere un clima di amore e gentilezza nella comunità. Ormai sentita dai fedeli di tutto il mondo, l’Eid al-Adha è stata diventata negli ultimi anni una celebrazione molto sentita anche in Italia.

