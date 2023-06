Nell’era digitale in cui stiamo vivendo, l’evoluzione delle tecnologie ha trasformato in maniera radicale molti aspetti della nostra vita quotidiana. Uno dei settori che ha subito una rivoluzione particolarmente significativa è quello dei pagamenti, complice l’avvento del POS, che ha cambiato la modalità di transazione dei pagamenti, semplificando e migliorando l’esperienza sia per i commercianti che per i consumatori.

Spesso al centro delle discussioni a causa delle commissioni spesso legate ai pagamenti tramite questo sistema, resta ancora uno dei più importanti per avere pagamenti tracciati e per evitare un utilizzo eccessivo dei contanti, che comporta molteplici rischi per la collettività. Ma come funziona davvero il pos e quali sono i vantaggi che offre al commerciante? Proviamo a scoprirlo insieme.

Cosa si intende per POS?

POS è l’abbreviazione di ‘Point of Sale’, che in italiano può essere tradotto con ‘punto vendita’. Si tratta di un sistema informatico utilizzato dalle imprese commerciali per effettuare le vendite e gestire le transazioni finanziarie con i clienti. Consiste in particolare in un insieme di hardware e software che consentono di effettuare pagamenti attraverso carte di credito/debito o altri metodi elettronici di pagamento, ma anche di monitorare le vendite, gestire le scorte di magazzino e generare report dettagliati sull’andamento dell’attività commerciale.

Un pagamento con il POS

Come funziona il POS?

Il funzionamento del POS è molto semplice. Per utilizzarlo, i clienti devono inserire la propria carta di credito o debito, ma anche prepagata, nel lettore di schede (o sul lettore digitale presente sullo schermo) e seguire le istruzioni. In seguito alla transazione, il sistema elabora il pagamento e invia una ricevuta all’acquirente.

Di fatto il sistema di pagamento mette in comunicazione la banca del pagatore e quella dell’esercente grazie ai chip e alla banda magnetica presente nelle carte. In alcuni casi e per determinate spese (superiori ai cinquanta euro) è necessario formalizzare il pagamento attraverso l’inserimento del PIN di sicurezza della propria carta.

Che vantaggi offre agli esercenti?

Considerando che il POS permette ai clienti di pagare senza alcun tipo di commissione, in maniera rapida e senza dover per forza utilizzare i contanti, è naturale che sia diventato rapidamente molto apprezzato da moltissime persone in tutto il mondo. Per i commercianti il discorso è diverso e più volte il sistema di pagamento è entrato al centro di polemiche di natura politica anche piuttosto velenose.

Eppure, al di là delle commissioni da dover pagare, il POS offre dei vantaggi per gli esercenti. In primo luogo, semplifica il processo di vendita e di gestione transazioni finanziarie con i clienti come l’elaborazione delle carte di credito e debito, riducendo la necessità di maneggiare denaro contante. Inoltre, consente di monitorare facilmente le vendite in tempo reale e di gestire l’inventario in modo più efficiente, aiutando a prevedere la domanda per determinati prodotti e rimettere ordine tra le proprie scorte.

Il sistema può generare infatti anche report dettagliati sulle vendite e sulle transazioni finanziarie, di fatto offrendo un aiuto agli esercenti per prendere decisioni importanti per l’andamento del proprio business e per la propria futura strategia. Infine, è facile da usare e può anche essere personalizzato per soddisfare le esigenze specifiche di un’attività commerciale.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO