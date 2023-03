Ne sentiamo parlare spesso, anche all’interno dei telegiornali o di molte trasmissioni televisive. Ma ti sei mai chiesto cosa sia la microfinanza, che in apparenza è diventata una parola d’ordine negli ambienti economici negli ultimi anni? Il suo significato, in parole semplici, non è complicato: si tratta dell’insieme dei prodotti e dei servizi finanziari creati e offerti per quella fascia di popolazione ritenuta non solvibile, quei clienti esclusi dai sistemi bancari tradizionali e impossibilitati ad accedere a prestiti più consistenti attraverso le banche commerciali. Ma in cosa consiste e come funziona? Scopriamo insieme tutte le informazioni necessarie.

Cosa vuol dire microfinanza?

Il termine è stato reso popolare per la prima volta negli anni Settanta, quando il premio Nobel Muhammad Yunus ha iniziato a fornire piccoli prestiti agli imprenditori in Bangladesh. Questa prima forma di microfinanza ha consentito alle persone che non avevano accesso a maggiori quantità di capitale o garanzie di avviare la propria attività, aiutandole a costruire la propria sicurezza economica e a spezzare le catene della povertà.

soldi monete

Al giorno d’oggi, la microfinanza in genere comporta servizi finanziari su piccola scala forniti da un’istituzione come un’organizzazione di microcredito, una cooperativa o un’associazione di risparmio e prestito. I servizi microfinanziari possono essere utilizzati per una serie di ragioni, dall’acquisto di alimenti di prima necessità al pagamento delle bollette o per ogni altra spesa necessaria. Questi prestiti su piccola scala sono spesso concessi con periodi di rimborso flessibili determinati dal prestatore e dal mutuatario, a seconda della natura del suo utilizzo, consentendo a chi riceve il denaro maggiore libertà rispetto ad altre opzioni di prestito su larga scala che richiedono pagamenti fissi a lungo termine.

Come funziona e a cosa serve

Le istituzioni di microfinanza sono generalmente organizzazioni non profit registrate o società regolamentate, progettate per servire le persone che vivono in condizioni di povertà o che potrebbero non avere le qualifiche necessarie per le banche tradizionali. I principali strumenti di cui si avvale la microfinanza sono servizi finanziari base, microrisparmio (che dà la possibilità di aprire conti correnti per piccole somme), microassicurazioni o microleasing, da attivare quando non è possibile disporre di propri fondi.

In generale, gli imprenditori utilizzeranno questi fondi presi in prestito come capitale per le loro attività e avvieranno piccole realtà locali, con l’obiettivo di riuscire a stabilizzarsi e a costruirsi un futuro. Con questo denaro extra a loro disposizione, gli imprenditori possono acquistare attrezzature e inventario, pagare gli stipendi, assumere altri lavoratori ed espandere le operazioni: tutti passaggi necessari per un’impresa commerciale di successo.

Come è facile intuire, questo tipo di finanza ha il potenziale per essere più di un semplice modo per consentire ai poveri di accedere ai finanziamenti: può diventare un potente strumento per ridurre le disuguaglianze e offrono preziose opportunità di formazione dotando i mutuatari di competenze importanti per il mondo dell’imprenditorialità, come la gestione di una cassa o l’organizzazione aziendale. Un aiuto concreto anche per integrare nel mondo del lavoro categorie spesso svantaggiate nella nostra società, come le minoranze etniche o le donne.

Insomma, la microfinanza è uno strumento importante nella lotta per porre fine alla povertà. Dalla fornitura di servizi finanziari alla promozione dell’uguaglianza di genere, è chiaro che può avere un impatto positivo duraturo se impiegata in modo responsabile e strategico su larga scala.

