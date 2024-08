La mobilità sostenibile è ormai un argomento centrale nelle città italiane, visto il interesse crescente verso l’uso della bicicletta come alternativa di trasporto ecologico. Le città del Paese stanno adottando questo approccio, incentivando la costruzione di piste ciclabili, l’ampliamento degli spazi di sosta per biciclette e il potenziamento dei servizi di bike sharing. Tali iniziative sono sostenute da dati tangibili che mostrano un incremento notevole, sia nella rete ciclabile che nell’adozione del bike sharing come scelta per una mobilità più verde.

Piste ciclabili e bike sharing, tendenza in crescita

Dati dell’Osservatorio Focus2R, sostenuto da Confindustria Ancma e Legambiente e realizzato da Ambiente Italia, indicano che nel 2022 la disponibilità di piste ciclabili per abitante in Italia è aumentata del 46% rispetto al 2015, raggiungendo 10,49 metri per ogni 100 abitanti.

Spostarsi in bicicletta

L’aumento delle piste ciclabili ha contribuito anche allo sviluppo del bike sharing, con un incremento del 5,4% per le biciclette tradizionali e del 13,1% per quelle a pedalata assistita. Questa tendenza è evidente soprattutto nelle stazioni fisse, che hanno oltre 13.000 biciclette disponibili.

I benefici legati alla mobilità sostenibile

L’interesse verso la mobilità sostenibile è supportato da una maggiore consapevolezza dei cambiamenti climatici e da soluzioni turistiche rispettose dell’ambiente.

L’utilizzo della bicicletta minimizza l’impatto ambientale, ma offre anche un’esperienza di trasporto più gradevole e accessibile, permettendo ai ciclisti di scoprire le città in modo innovativo e sicuro attraverso le piste ciclabili.

Esistono ancora impostazioni diverse nelle varie regioni d’Italia: il nord, in tal senso, dimostra una rete più strutturata ed estesa, rispetto a quella del centro e del sud dello Stivale, zona del Paese nella quale bisogna lavorare con maggiore impegno, in modo da implementare al meglio il servizio.

