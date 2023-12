Negli ultimi decenni, il traffico automobilistico è diventato un problema sempre più pressante in molte città del mondo. L’inquinamento atmosferico, la congestione stradale e l’impatto ambientale sono solo alcuni dei problemi che i cittadini affrontano ogni giorno. Per questi motivi, bisogna propendere per la mobilità sostenibile, al fine di costruire un futuro più verde.

Le alternative all’automobile per promuovere la mobilità sostenibile

Una delle migliori strategie per ridurre il traffico automobilistico è incoraggiare l’uso di alternative di trasporto sostenibili.

Monopattino elettrico

Ciò può avvenire, ad esempio, mediante la promozione del trasporto pubblico, ma anche attraverso l’uso di biciclette e monopattini elettrici, veicoli elettrici, i quali producono zero emissioni e possono contribuire – in modo significativo – a ridurre l’inquinamento atmosferico.

Pertanto, è utile incrementare le linee di autobus e treni, nonché implementare i servizi di navetta gratuiti e la creazione di parcheggi di interscambio per incoraggiare le persone a lasciare l’auto a casa.

Promuovere il carpooling e il ridesharing

Il carpooling e il ridesharing sono alcune delle strategie da adottare per ridurre il traffico automobilistico, in quanto consentono – a più persone – di condividere un veicolo per raggiungere la stessa destinazione.

Promuovere l’uso della bicicletta e della camminata come mezzi di trasporto è un’altra strategia importante per ridurre il traffico automobilistico.

Carsharing

Pertanto, bisogna incentivare la costruzione di piste ciclabili protette, la realizzazione di parcheggi per biciclette sicuri e l’installazione di stazioni di ricarica per biciclette elettriche.

In questo modo, si può ridurre l’inquinamento dell’aria e liberarla dalle polveri sottili emesse dalle auto a benzina.

I carburanti maggiormente usati, infatti, sono il gasolio, il metano e la benzina stessa e, tenendo conto dei dati dell’A.C.I., notiamo che l’acquisto di un’auto alimentate con energia alternativa, quali l’elettricità, sta aumentando, anche se il primato, a livello europeo, lo detiene la Germania con il più alto numero di vendite di questo tipo di veicoli.

