Il settore delle crociere sta vivendo una rapida crescita, visto che attira, ogni anno, milioni di turisti. MSC Crociere sottolinea come l’industria occupi oltre 125.000 persone in Italia e oltre 576.000 a livello mondiale. Nonostante ciò, l’impatto ambientale delle crociere rimane una questione delicata e spesso dibattuta quando si parla di sostenibilità. Le principali compagnie di crociera stanno facendo notevoli sforzi per ridurre le emissioni, gestire i rifiuti e limitare il disturbo agli ecosistemi marini attraverso l’implementazione di tecnologie innovative.

Crociera sostenibile, i passi in avanti nel settore turistico

Il dibattito sulla sostenibilità nel turismo crocieristico è sempre più pressante ed importante. La questione delle grandi navi da crociera a Venezia ha sollevato ampie discussioni. Queste navi sono state bloccate nel bacino di San Marco e nel Canale della Giudecca, per poi essere spostate verso altri porti per proteggere l’ambiente e il patrimonio storico della città.

Il transito delle navi da crociera può causare sovraffollamenti e diminuire la qualità della vita locale e l’esperienza turistica. Queste navi consumano grandi quantità di carburante e emettono gas serra, contribuendo all’inquinamento atmosferico e al cambiamento climatico.

Secondo un report della Commissione Europea, le emissioni di CO2 del settore sono significative. Inoltre, le crociere scaricano acque reflue e rifiuti solidi nei mari, danneggiando potenzialmente gli ecosistemi marini.

Iniziative per una maggiore sostenibilità

L’industria sta adottando misure come l’uso di gas naturale liquefatto (GNL), che riduce le emissioni di sostanze nocive. Le nuove navi sono equipaggiate con tecnologie avanzate per trattare le acque reflue, migliorando così la salvaguardia degli ecosistemi marini. Un altro passo importante è l’adozione di sistemi di ancoraggio ecologici per proteggere i fondali marini.

Le compagnie si allineano agli obiettivi dell’Agenda delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile. Progetti come “4 Good Food” di Costa Crociere puntano a ridurre gli sprechi alimentari del 50%, mentre l’eliminazione della plastica monouso e l’efficacia del riciclo stanno riducendo i rifiuti solidi.

Le compagnie lavorano con le città per promuovere un turismo sostenibile e responsabile, come dimostra la campagna “Respect the City” di Dubrovnik.

La CLIA riporta che il settore sta investendo in tecnologie e combustibili alternativi per eliminare le emissioni di carbonio. Il 48% delle nuove navi sarà dotato di motori a GNL e il 77% avrà sistemi avanzati per il trattamento delle acque reflue. Sono in corso progetti per testare celle a combustibile e soluzioni eoliche e fotovoltaiche.

