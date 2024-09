La cultura digitale è un elemento che fa parte, ormai da diversi anni, della nostra vita quotidiana e lavorativa: alla base di questo concetto – certamente – c’è l’educazione digitale, che – nei fatti – rappresenta un elemento molto importante per la costruzione della stessa. Scopriamo insieme quali sono le prospettive future della cultura digitale e i passi avanti compiuti, in tale direzione, fino ad oggi.

Cultura digitale, elemento fondamentale della vita di tutti i giorni

Nel corso degli ultimi anni, l’educazione in Italia ha subito un’importante cambiamento, anche in ottica di cultura digitale.

Tale passo in avanti era già iniziato da diverso tempo, ma è diventato ancora più importante nel periodo in cui è scoppiata la pandemia di COVID-19. Durante quel periodo, infatti, le competenze digitali sono state rilevanti e fondamentali, al fine di organizzare diversi aspetti della vita quotidiana, dal lavoro alla scuola.

Connessione digitale

L’educazione digitale che ne consegue, dunque, non riguarda esclusivamente l’utilizzo di nuove tecnologie in ambito scolastico, bensì anche l’integrazione di metodi sul piano didattico che siano innovativi e che prevedano sempre di più l’utilizzo di strumenti che supportino l’interconnessione.

Le iniziative per digitalizzare la scuola

Il nostro Paese sta mettendo in atto diverse iniziative al fine di integrare il sistema educativo con la cultura digitale. In merito, infatti, sono stati messi in atto diversi programmi governativi, sia pubblici che privati, in per formare gli insegnanti e gli studenti in modo che ottengano le giuste competenze digitali per affrontare il mondo di oggi.

Tra questa iniziativa possiamo annoverare “Scuola digitale“, concepita dal ministero dell’Istruzione, che permetterà dunque di avere a disposizione strumenti di gestione scolastica e risorse digitali. Ci sono, poi, iMatematica, per studiare tale materia, ma anche Dragon Dictation, dedicata agli studenti universitari, che serve, per l’appunto, a trascrivere le lezioni registrate in aula.

In tal modo, dunque, si sostiene una educazione più inclusiva, che ha come obiettivo principale quello di abbattere le barriere tecnologiche sul territorio nazionale.

