Immersi nel silenzio della natura, sempre più viaggiatori scelgono di riposare in eleganti chalet di legno dotati di soffitti trasparenti che offrono una vista meravigliosa sul cielo stellato. Questo trend di lusso si sta diffondendo in tutta Italia e risponde all’esigenza di ridurre lo stress, che è una delle principali cause dei disturbi del sonno. Scopriamo, dunque, insieme cosa sono e come funziona glli skyview chalet.

Disturbi del sonno sempre più diffusi: i motivi

Secondo l’Associazione Italiana Medici del Sonno (AIMS), circa 13 milioni di italiani soffrono di disturbi legati al sonno.

Il 30% degli insonni ha più di 55 anni e tra tutti sono le donne ad esserne particolarmente colpite. Dormire poco o male può causare gravi problemi a cuore, cervello e sistema immunitario. Per combattere l’insonnia, l’AIMS suggerisce di rallentare il ritmo frenetico della vita quotidiana.

Donna sveglia di notte

Negli ultimi dieci anni, la vendita di farmaci per migliorare il sonno in Italia è cresciuta del 155%, passando da 4 milioni nel 2013 a 10 milioni nel 2023. Analogamente, in altri Paesi si registra un incremento importante delle vendite: ad esempio gli Stati Uniti che spendono 400 miliardi di dollari all’anno. Gli integratori vegetali, come la vitamina E, aiutano a proteggere il sistema nervoso dalle infiammazioni causate dallo stress.

L’AIMS raccomanda pratiche di “igiene del sonno“, che includono la dieta, il comportamento e l’ambiente. Il 45% della popolazione mondiale soffre di dissonnie che compromettono la qualità della vita, spesso aggravate dall’inquinamento acustico e dall’esposizione prolungata alla luce artificiale.

I benefici degli skyview chalet: confort sotto le stelle

Nel 1948, l’architetto americano Brooks Stevens ideò carrozze treno-letto con ampie finestre che formavano il soffitto, offrendo ai passeggeri una vista mozzafiato del cielo. Nel 2000, il Regno Unito introdusse il glamping, con il quale si puntava ad combinare lusso e campeggio, per consentire di dormire sotto le stelle evitando gli inconvenienti del campeggio tradizionale.

Con l’ascesa dei social media, il fenomeno è diventato molto popolare. Gli sleep influencer suggeriscono come calmare la mente e migliorare il sonno: secondo questi ultimi, bisogna scegliere letti ben posizionati, lenzuola di fibre naturali e mobili di legno. Online si trovano mappe con destinazioni “buon sonno” che indicano i luoghi ideali per week-end tranquilli lontani dal rumore della città.

Dormire sotto le stelle aiuta a conciliare il sonno. Le strutture che offrono camere con vista sul cielo stellato sono in aumento, dai lussuosi skyview chalet alle camere d’hotel e cottage.

Alcuni optano per una soluzione più semplice, posizionando un materasso sul balcone sul quale dormire, godendo di un buon bicchiere di vino rosso, ricco di resveratrolo, che allevia lo stress e favorisce il riposo.

