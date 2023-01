Cosa fa il Data Analyst? Figura fondamentale all’interno di un’azienda, deve avere competenze specifiche: vediamo le mansioni e lo stipendio.

Figura fondamentale all’interno di un’azienda, il Data Analyst deve avere competenze specifiche, che spaziano dalla statistica all’informatica. Non solo, questa figura professionale deve anche essere ben predisposta a lavorare in team e avere doti di problem solving. Vediamo cosa fa e a quanto ammonta il suo stipendio.

Cosa fa il Data Analyst?

Detto anche Analista dei dati, il Data Analyst è una figura professionale che si è resa indispensabile soprattutto negli ultimi anni. Dopo che il mondo virtuale ha preso il sopravvento, spingendo tante persone ad avere un propria vetrina sul web, questo lavoratore è diventato fondamentale. Innanzitutto, è bene sottolineare che non ci si può improvvisare analista dei dati, visto che è necessario avere competenze specifiche. Il Data Analyst, infatti, è colui che è in grado di raccogliere informazioni da diverse fonti, le organizza, le struttura e le analizza per ricavare dettagli utili al business. La figura in oggetto deve avere:

competenze avanzate in statistica e matematica;

conoscenza dei linguaggi di programmazione (SQL, Python, R, VBA, etc);

conoscenza dei DBMS (DataBase Management Systems);

competenze in strumenti di Business Intelligence;

competenze di data visualization;

pensiero analitico;

capacità organizzative e gestionali e comunicative scritte e verbali;

attenzione ai dettagli;

capacità di problem solving.

L’Analista dei dati collabora con altre figure di diversi settori, dal marketing alla logistica, passando per le risorse umane e la produzione. Pertanto, deve essere in grado di spiegare i suoi studi anche a quanti non si occupano della materia.

Data Analyst: lo stipendio

Per quanto riguarda lo stipendio del Data Analyst, parte da un minimo di 14 mila euro lordi all’anno per una figura junior a 65 mila euro e oltre per i senior. La retribuzione media è pari a 34.600 euro lordi all’anno, circa 1.800€ netti al mese. Generalmente, un Analista con 4/9 anni di esperienza può avere un compenso medio di 27.900€, mentre con 10/20 anni di lavoro alle spalle può guadagnare 48.000€. Ovviamente, lo stipendio varia anche in base al proprio inquadramento professionale, se freelance oppure subordinato.

