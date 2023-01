Come vedere il bollo auto non pagato? Le modalità esistenti sono due: il sito dell’ACI e i tabaccai presenti sul suolo nazionale.

Tassa regionale che tutti i possessori di auto o moto sono costretti a pagare, il bollo viene spesso dimenticato o non saldato. Purtroppo, essendo un’imposta a tutti gli effetti, il mancato pagamento comporta sanzioni e interessi. Vediamo come vedere il bollo auto non pagato e cosa fare per mettere in regola la propria posizione.

Come vedere il bollo auto non pagato: i due modi

Inutile girarci intorno: il bollo auto è una delle tasse più ingiuste che gli italiani si ritrovano a pagare. Si tratta di una specie di imposta di proprietà che quanti possiedono un veicolo a due o quattro ruote sono costretti a versare ogni anno alla propria regione di residenza. L’importo, così come eventuali esenzioni o sconti, varia da Regione a Regione e in base alle caratteristiche del mezzo. Considerando che è una tassa particolarmente odiata, può accadere di scordarla oppure di rimandarla per dare precedenza ad altri pagamenti.

Per scoprire se si è in regola o meno ci sono diversi modi. Innanzitutto, si può visitare il sito ufficiale dell’Automobile Club d’Italia (ACI), dove ci sono tutte le informazioni in merito al bollo: dal mancato pagamento alle sanzioni, passando per le modalità di recupero. E’ bene sottolineare che, essendo a tutti gli effetti un’imposta statale, non pagandola in tempo si pagano sia gli interessi che la mora. Pertanto, se doveste vedere una cifra assai maggiore rispetto a quella di partenza il motivo è questo. In ogni modo, alla sezione Servizi online del sito ACI troverete tutte le informazioni inerenti la vostra posizione. In alternativa, è possibile recarsi presso un qualsiasi tabaccaio del suolo nazionale con il ticket di un bollo già pagato o con il libretto di circolazione del mezzo per scoprire l’importo che si deve alla Regione.

Cosa succede se non si paga il bollo auto?

Come già sottolineato, quando non si paga il bollo (per alcune fasce di popolazione nel 2022 erano esenti) in tempo si devono versare alle casse regionali anche interessi e sanzioni. Generalmente, i cosiddetti morosi ricevono per posta un avviso che intima il pagamento. Quando anche questo richiamo viene ignorato si rischia il fermo amministrativo del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Di conseguenza, il mezzo non può più circolare fino a quando il debito non verrà saldato e non si provvederà ad una nuova immatricolazione.

