5 utili consigli per migliorare la qualità del sonno e dormire bene, rilassati e tranquilli dopo una giornata lavorativa stressante.

La maggior parte di noi ha avuto, almeno una volta nella vita, una notte insonne. Quando ciò accade una tantum non rappresenta un grosso problema, a parte il sentirsi irritabili o con poche forze il giorno successivo. L’effetto della privazione del sonno a lungo termine, però, può essere molto più grave, in quanto può aumentare il rischio di malattie coronariche, ictus, diabete, obesità e morbo di Alzheimer. Ecco quindi alcuni consigli per migliorare la qualità del sonno!

Dormire meglio: prendersi del tempo per rilassarsi

È fondamentale prendersi il tempo per rilassarsi prima di andare a letto, sia che si tratti di fare un bagno caldo, leggere un libro o ascoltare musica rilassante. Per alcune persone, scrivere una lista di cose da fare prima di andare a letto può aiutarle a liberare la mente dal preoccuparsi di tutte le cose che devono svolgere il giorno dopo.

Ragazza che dorme

Iniziare una specifica routine

Sappiamo tutti che avere una routine aiuta neonati e bambini ad addormentarsi a una certa ora. Questo vale anche per gli adulti, perché consente al corpo di addormentarsi naturalmente e svegliarsi in determinati orari. Evitare bevande a base di caffeina che possono tenere svegli.

Evitare la tecnologia

Spegni lo smartphone, il computer e la TV: in camera da letto questi dispositivi non devono esserci, in quanto emettono luce blu che sopprime la melatonina, ormone del sonno. A favorire il sonno, inoltre, c’è anche il buio che rilassa la mente.

Creare un ambiente riposante

Bisogna assicurarsi che il letto fornisca il supporto, il comfort e lo spazio corretti per evitare risvegli notturni e movimenti durante il sonno. Pertanto, è bene assicurarsi che la stanza abbia la giusta temperatura: tra 16 °C e 18 °C è ottimale. Anche la mancanza di disordine e colori tenui e odori piacevoli, come lavanda e geranio, possono contribuire a creare un ambiente rilassante.

Non guardare l’orologio

Il modo migliore per affrontare la mancanza di sonno è mettersi a letto a riposare, evitando di guardare l’orologio. Se non riesci a smettere di controllare le lancette, provate a girarlo o a metterlo dall’altra parte della stanza in modo che non sia così facile guardare il tempo che scorre.

