Dalle strategie di vendita all’analisi di mercato, l’E-commerce Manager è una figura sempre più essenziale del mondo digitale.

Il commercio è ormai sempre più indirizzato verso il mondo online. Con l’impennata del digitale, e ancora di più dalla pandemia, aziende, imprese e privati si sono dovuti adeguare alla vendita dei prodotti e dei servizi online. Il boom delle richieste viaggia di pari passo con la necessità di avere figure qualificate. Tra queste fondamentale è quella dell’E-commerce Manager, uno dei profili più interessanti tra quelli delle professioni cosiddette emergenti. Vediamo dunque qual è il suo lavoro, quanto guadagna e cosa fare per diventarlo.

Cosa fa un E-commerce Manager e qual è il suo stipendio

Con la crescita del commercio elettronico questa figura lavorativa, detta anche E-commerce Specialist, ha avuto un vero e proprio boom. All’interno di un sito e-commerce o di web store il suo ruolo è importantissimo per la buona riuscita degli affari. Infatti è suo il compito di gestire e organizzare tutte le attività commerciali sul web. Per farlo questa figura professionale utilizza delle strategie di vendita mirate partendo da un’accurata analisi di mercato potenziale di riferimento, ovvero la rete.

Nello specifico le principali attività svolte sono: definizione delle strategie di vendita, gestione delle vendite online, cura dei cataloghi dei prodotti e servizi, monitoraggio delle vendite e degli accessi dei clienti, analisi delle informazioni sui clienti, gestione dei contatti con i vettori di consegna delle merci. La retribuzione per chi fa questo lavoro va dai 30.000 ai 45.000€ per i professionisti che hanno almeno 3-5 anni di esperienza alle spalle.

Requisiti e percorso di studio

La caratteristica principale di un E-commerce Manager è quella di avere delle competenze in diversi settori. In particolare questa figura professionale deve avere competenze in ambito economico, in ambito digitale, avere un background di marketing e infine essere in grado di posizionare efficacemente il web store in rete.

A questo si aggiunge il saper analizzare la concorrenza e il saper gestire i canali di vendita. In realtà, in un momento in cui gli e-commerce crescono sempre di più in tutti i settori, anche alimentare, questo ruolo professionale deve essere sempre in continuo apprendimento per acquisire nuove competenze. La Laurea in Economia è sicuramente il primo passo per questo mestiere. Seguono poi un Master in Web Marketing e corsi di specializzazione in Marketing e Sales.

