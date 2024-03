A Torino, esiste il Centro di Studi e Ricerca sul Cibo Sostenibile, un’istituzione dedicata a promuovere l’importanza di una dieta equilibrata e sostenibile, in particolare a scuola. Con l’obiettivo di affrontare una delle sfide più significative del nostro tempo, il Centro si impegna a diffondere i valori di un’alimentazione responsabile e sostenibile nelle scuole di tutta Italia, nonostante le difficoltà legate alla povertà alimentare e all’interesse crescente verso la sostenibilità alimentare su base nazionale.

Verso una maggiore educazione alimentare nelle scuole

Recenti studi condotti da Ipsos e dalla comunità online Webboh rivelano che si sta sempre più diffondendo la consapevolezza ambientale tra i giovani italiani: in tal senso, si registra una notevole percentuale che predilige prodotti locali, sostenibili e rispettosi del benessere animale.

Mensa

Tale tendenza sottolinea l’urgenza di integrare l’educazione alimentare nei programmi scolastici, in risposta alla richiesta di informazioni accurate sulla nutrizione da parte dei giovani.

Nonostante l’Europa registri progressi in termini di sicurezza alimentare, l’Italia si confronta ancora con sfide importanti, come la povertà alimentare ma anche il sovrappeso e obesità tra i bambini. Questa situazione sottolinea, dunque, la necessità di promuovere un’educazione alimentare sostenibile fin dalla tenera età.

Cibo sostenibile, una buona scelta per la salute e l’ambiente

Il Centro di Studi e Ricerca sul Cibo Sostenibile, sostenuto dalle principali istituzioni accademiche di Torino, ha come scopo quello di diventare un punto di riferimento nella ricerca e formazione sull’alimentazione sostenibile.

Attraverso un approccio olistico, le attività del Centro esploreranno le diverse dimensioni del cibo, dall’ecologia all’economia circolare, promuovendo pratiche alimentari che rispettino l’ambiente e il benessere degli esseri viventi.

Economia green

Inoltre, il Centro si impegna a sostenere iniziative imprenditoriali tra gli studenti, in modo da incentivare la nascita di start-up focalizzate su soluzioni alimentari sostenibili, in linea con le aspettative delle nuove generazioni in merito all’impatto dei propri consumi sul sistema alimentare globale.

Progetti come l‘Arcipelago Educativo di Save The Children dimostrano l’efficacia di un approccio educativo multidisciplinare all’alimentazione, che tenga conto delle sue molteplici implicazioni sulla salute, sull’ambiente e sulla società. Con risorse didattiche innovative, questi programmi mirano a sviluppare una maggiore sensibilità verso una nutrizione responsabile e la lotta allo spreco alimentare.

La necessità di un impegno istituzionale

Affinché l’educazione alimentare sostenibile diventi una realtà concreta nelle scuole, è fondamentale un sostegno istituzionale.

L’aggiornamento delle linee guida sull’alimentazione, ferme al 2015, e iniziative ministeriali come l’accordo promosso dal Ministro della Salute Schillaci rappresentano passi importanti verso la promozione di uno stile di vita salutare e di scelte alimentari consapevoli, essenziali per la prevenzione delle malattie e la promozione del benessere collettivo.

