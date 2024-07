Il funzionamento dei fondi pensione rappresenta un tassello fondamentale nell’ambito della previdenza sociale. L’INPS ha recentemente adeguato il simulatore sull’età pensionabile, stabilendo nuove soglie basate sulle aspettative di vita. Per i trentenni del 2024, la pensione di vecchiaia sarà raggiungibile a 66 anni e 8 mesi, con almeno 20 anni di contributi e un reddito superiore a tre volte l’assegno sociale; altrimenti, l’età si estende fino a 74 anni. Tali misure mirano a garantire la sostenibilità del sistema previdenziale in un’epoca di maggiore longevità.

Cos’è un fondo pensione

Un fondo pensione si configura come un’opzione complementare alla pensione statale, in quanto offre la possibilità di accumulare risparmi che, investiti nel tempo, producono rendimenti.

Il principale vantaggio fiscale è rappresentato dalla deducibilità dei versamenti dal reddito imponibile, il che riduce l’onere fiscale annuale per il lavoratore.

Pensione

Tuttavia, nonostante questi benefici, l’adesione a questi strumenti rimane bassa, come evidenziato da una recente indagine della Commissione di vigilanza sui fondi previdenziali. Fattori come la precarietà lavorativa, gli stipendi modesti e una scarsa educazione finanziaria limitano l’adesione a tali opzioni, particolarmente al Sud e tra le donne.

Quando aderire e versare

Per massimizzare i benefici dei fondi pensione, è consigliabile iniziare presto i versamenti per sfruttare l’interesse composto, valutare attentamente le opzioni disponibili, mantenere costanti i contributi e monitorare l’andamento del fondo per eventuali aggiustamenti. Approfittare dei vantaggi fiscali e ribilanciare il portafoglio in base all’evolversi delle proprie necessità finanziarie è altresì importante.

Inoltre, l’impatto sociale dei fondi pensione sta crescendo grazie all’adozione di criteri di investimento responsabili, come quelli ambientali, sociali e di governance (ESG).

Questo orientamento punta a ridurre i rischi e a favorire un impatto positivo sull’ambiente e sulla società. Esempi di iniziative come ‘Make my money matter‘ nel Regno Unito e ‘Retirées bénévoles‘ in Canada dimostrano come i fondi pensione possano essere utilizzati per promuovere progetti che sostengono lo sviluppo sostenibile e il benessere collettivo.

Riproduzione riservata © 2024 - LEO