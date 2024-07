Il benessere digitale punta a mantenere un quadro psicofisico ottimale attraverso un rapporto equilibrato con le tecnologie digitali. Tale equilibrio è fondamentale per ridurre lo stress tecnologico che può, a lungo andare, deteriorare la nostra salute mentale.

Benessere digitale per combattere lo stress da tecnologia

Ricerche dell’Istituto Superiore di Sanità indicano che lo stress digitale è diventato un problema significativo, soprattutto tra i giovani.

Un’indagine del Centro Nazionale Dipendenze e Doping rivela che circa 700.000 adolescenti in Italia sono affetti da dipendenza da Internet, social media e videogiochi.

Donna con smartphone in mano

Studi dell’American Psychological Association evidenziano che l’uso eccessivo di tecnologie può scatenare ansia e disturbi psicologici. I social media, spesso, favoriscono l’isolamento invece di sostenere relazioni autentiche e l’uso intensivo di videogiochi e applicazioni di messaggistica contribuisce alla problematica dell’iperconnessione. Fortunatamente, esistono strategie efficaci per mitigare lo stress digitale e promuovere attività non legate alla tecnologia.

Digital detox: tenere sotto controllo lo stress, disconnettendosi

Smartphone, tablet e computer sono strumenti preziosi ma il loro uso smodato può provocare una sorta di “intossicazione digitale“.

Questa condizione può generare stress, ansia e disturbi del sonno, fino a compromettere le relazioni interpersonali. ù

Negli ultimi anni, sono nate diverse iniziative che promuovono un uso bilanciato della tecnologia, incoraggiando periodi di disconnessione. Il digital detox, ovvero periodi in cui ci si allontana volontariamente dalle tecnologie, è una pratica sempre più adottata per ristabilire un equilibrio tra vita professionale e privata.

Iniziative di disconnessione importanti

Il Club Offline di Amsterdam, inaugurato nel 2022, è un esempio di spazio dedicato al detox digitale. All’interno di un caffè, i clienti sono invitati a non usare il cellulare, riscoprendo così il piacere della conversazione diretta.

Iniziative simili si trovano anche in Italia, come il ristorante “Al Condominio” di Verona, che premia i clienti con una bottiglia di vino se evitano l’uso del cellulare, o il “Casa Coppelle” a Roma, dove si possono ascoltare poesie durante il pasto, in un ambiente libero da distrazioni digitali.

