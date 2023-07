“Noi siamo quello che mangiamo“, diceva il filosofo tedesco Ludwig Feuerbach. La verità è che non si tratta solo di ciò che mettiamo nel nostro piatto, ma anche di come lo utilizziamo per preservare la nostra salute e invecchiare bene. La genetica gioca un ruolo importante nel determinare la nostra predisposizione a diverse malattie, ma possiamo contrastarla attraverso uno stile di vita sano ed equilibrato. In questo articolo scopriremo insieme come scegliere i vegetali giusti per incrementare il nostro benessere e la longevità.

Il binomio genetica e stile di vita

Il nostro patrimonio genetico ci fa unici, ma può anche predisporci a diversi disturbi e malattie. Tuttavia, questo non significa che siamo destinati a subirli inevitabilmente. Infatti, molti studi dimostrano come lo stile di vita possa influenzare l’espressione dei nostri geni.



Ad esempio, una dieta ricca di frutta e verdura fresche può contribuire a mantenere attivi i nostri geni protettivi contro il cancro e altre patologie croniche. Al contrario, una dieta povera di nutrienti essenziali o troppo calorica può causare infiammazioni cellulari e danneggiare il DNA delle cellule.

Coppia che fa jogging

La salute, però, dipende non solo dall’alimentazione: anche l’attività fisica regolare, il riposo adeguato e la gestione dello stress sono fondamentali per preservarla nel tempo. Evitare alcolici e fumo aiuta a prevenire gravi danni all’organismo.



La combinazione tra fattori genetici ed elementi ambientali determina il nostro stato di salute generale. Per questo motivo è importante adottare uno stile di vita sano ed equilibrato fin da giovani al fine di viverre una piacevole vecchiaia.

Invecchiare bene scegliendo un’alimentazione basata sui giusti vegetali

Mangiare bene non è solo una questione di gusto, ma anche di salute. In particolare, scegliere i giusti vegetali può contribuire a invecchiare in modo sano e prevenire alcune malattie croniche legate all’età.



I vegetali sono ricchi di sostanze nutritive essenziali per il nostro organismo: vitamine, minerali e fibre che aiutano a mantenere l’intestino sano e funzionante. Alcuni studi hanno dimostrato che alcune sostanze presenti nei vegetali possono avere un effetto protettivo contro il cancro.

Cestino di verdure

Quali sono i vegetali più indicati per il benessere del nostro corpo? Innanzitutto, quelli colorati: verdura rossa come pomodori e peperoni, frutta gialla come albicocche e mango o verdure verdi come spinaci e broccoli contengono antiossidanti che proteggono le cellule dai danni dei radicali liberi.



Inoltre, è importante variare la dieta consumando differenti tipologie di vegetali ogni giorno. Per esempio si può alternare tra cereali integrali (come riso integrale), tuberi (patate dolci), legumi (fagioli) ed erbe aromatiche fresche.



Infine, bisogna assicurarsi che gli alimenti scelti siano biologici o provenienti da coltivazioni localizzate vicino alla propria abitazione, al fine di ridurre l’utilizzo di pesticidi chimici durante la loro coltivazione.

