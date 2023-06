È possibile prevenire lo stress lavoro correlato cronico e i problemi psicologici generati a cascata da questo fenomeno? Ci ha provato un gruppo di ricercatori svizzeri dell’ETH, il Politecnico federale di Zurigo. Gli scienziati hanno elaborato un modello che misura lo stress dei lavoratori in base al modo in cui una persona utilizza il mouse e digita sulla tastiera del computer. I risultati sono sorprendenti.

Stress lavoro correlato: i sintomi da come si digita

Utilizzando nuovi dati e il machine learning, il team coordinato dalla matematica Mara Nägelin spiega che “il modo in cui digitiamo sulla tastiera e muoviamo il mouse sembra essere un predittore migliore dei livelli di stress in un ambiente d’ufficio rispetto alla nostra frequenza cardiaca”.

I ricercatori dell’ETH hanno osservato 90 soggetti in laboratorio svolgere compiti d’ufficio simili a quelli che accadono nella realtà, come pianificare appuntamenti e registrare e analizzare dati. Alcuni hanno lavorato senza interruzioni, altri sono stati interrotti da messaggi via chat e da richieste di pause per partecipare a riunioni, incontri e colloqui. Gli esiti dello studio dimostrano che le persone stressate digitano e muovono il mouse in maniera diversa dalle persone rilassate.

Come muovi il mouse e digiti sulla tastiera determina quanto sei stressato

Gli stressati muovono il puntatore del mouse più spesso e in modo meno preciso. Inoltre, coprono distanze maggiori sullo schermo. I rilassati, invece, percorrono distanze brevi e hanno modi diretti per raggiungere la destinazione col puntatore. In aggiunta, operano con tutta calma e impiegano più tempo a farlo.

Quanto alla tastiera, le persone che si sentono stressate in ufficio commettono più errori durante la digitazione. Scrivono a singhiozzo e fanno numerose pause brevi. Viceversa, quando digitano su una tastiera, i rilassati fanno poche pause ma più lunghe.

Mouse e tastiera indicano lo stress lavoro correlato

La correlazione tra stress e uso di mouse e tastiera si spiega con la cosiddetta teoria del rumore neuromotorio. “L’aumento dei livelli di stress – spiega la psicologa Jasmine Kerr, co-autrice dello studio – ha un impatto negativo sulla capacità del nostro cervello di elaborare le informazioni. Ciò influisce anche sulle nostre capacità motorie”.

Gli studiosi stanno attualmente testando il loro modello con i dati di alcuni dipendenti svizzeri che hanno accettato di registrare l’utilizzo del mouse e della tastiera e le loro frequenze cardiache tramite un’app. La ricerca e il modello potrebbero essere usati in futuro per combattere lo stress lavoro correlato e tutte quelle sensazioni di squilibrio che portano sempre più persone a cambiare vita e abbracciare la Yolo Economy.

