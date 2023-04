Ogni anno il 27 aprile si celebra la Giornata mondiale del Disegno, una festa per ricordare l’importanza di questa forma d’arte, intesa come fondamentale metodo di comunicazione. Istituita a Londra nel 1962 dall’Associazione dei Disegnatori professionisti, prevede celebrazioni dedicate all’arte e alla creatività, per ricordare anche gli effetti benefici della pratica del disegno sulla salute psicofisica. Grazie a un disegno possiamo infatti riuscire a rappresentare emozioni che con le parole potrebbero essere difficili da descrivere.

Perché si disegna? I benefici

Il disegno è più di un semplice modo per esprimere le proprie idee e i propri sentimenti creativi: è anche uno strumento meraviglioso per risolvere problemi e persino rilassarsi. Sono molti i benefici di quest’arte e questa pratica in grado di influenzare il nostro benessere fisico, emotivo, mentale e spirituale.

Un giovane ricercatore a lavoro

Il motivo più ovvio per cui così tante persone disegnano è semplicemente per la gioia di creare qualcosa di bello o significativo. Può essere molto rilassante portare in vita un’idea o un pensiero attraverso un’immagine, una raffigurazione grafica. Ma disegnare è anche un ottimo modo per concentrare la propria attenzione su qualcosa di positivo, piuttosto che soffermarsi su emozioni o pensieri negativi.

Oltre ai suoi effetti calmanti, il disegno può anche essere utile quando si cerca di risolvere i problemi della propria vita. Possiamo usare la creatività come sfogo per le nostre frustrazioni e paure, ed è per questo motivo che molti artisti si affidano al disegno durante periodi di intenso stress o tristezza. Quando traduciamo pensieri complicati in elementi visivi con forme, colori e trame, spesso riusciamo a ottenere una visione più ampia delle soluzioni rispetto a quella che ci è offerta dalla sola parola. Ed è per questo che disegnare resta, ancora oggi, una delle attività più importanti nella vita e nello sviluppo delle capacità di ogni singolo individuo.

Cosa e come comunicare attraverso il disegno

Il disegno esiste fin dall’antichità ed è ancora uno dei modi migliori per comunicare con gli altri. È una forma di comunicazione non verbale che può essere utilizzata per condividere idee, emozioni e messaggi in modo rapido ed efficiente. Ci aiuta a tradurre informazioni complesse in segnali visivi comprensibili che le persone possono comprendere rapidamente.

Quando si comunica attraverso il disegno, ci sono alcuni fattori chiave però da tenere in considerazione. Il primo è la chiarezza: i disegni devono essere compresi da altre persone, quindi bisogna assicurarsi che riescano a risultare facilmente leggibili. Un altro fattore da considerare sono le capacità di osservazione: c’è bisogno di un buon occhio per disegnare davvero bene. Bisogna poi non mettere in secondo piano né la scelta dei colori né la composizione, elementi che giocano anzi un ruolo fondamentale per poterci permettere di comunicare ciò che vogliamo davvero comunicare.

Ma come possiamo utilizzare al giorno d’oggi l’arte del disegno come forma di comunicazione? Le opzioni sono diverse. Si può usare il disegno come strumento educativo, sia per i bambini che per gli adulti. O si potrebbe semplicemente sfruttare la sua potenza creativa per intrattenere. Qualunque sia il nostro scopo, bisogna cercare di trasmettere, attraverso il disegno, proprio il messaggio che vogliamo trasmettere, ricordando che questo tipo di comunicazione non solo aiuta a rafforzare le relazioni, ma regala anche sensazioni positive.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO