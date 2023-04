In un momento storico in cui la tutela dell’ambiente è al primo posto tra gli obiettivi che dobbiamo perseguire, come individui e come società, sfruttare le fonti di energia rinnovabile è essenziale. Questo vale soprattutto in un paese, come l’Italia, che può approfittare della luce del sole e del suo calore, attraverso apparecchi come i pannelli fotovoltaici, ma anche attraverso la pompa di calore. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme, evidenziando anche quali possono essere i suoi benefici per l’ambiente.

Cos’è una pompa di calore?

Una pompa di calore è un sistema di riscaldamento e raffrescamento efficiente e versatile che utilizza il processo naturale di scambio di energia termica tra due oggetti a temperature diverse. In pratica, trasferisce il calore dall’aria o dall’acqua esterna (più fredda) all’aria interna (più calda) in un processo passivo.

Condizionatore

Le pompe di calore hanno sia la funzione di riscaldamento che di raffreddamento, e questo le rende un’ottima soluzione per raggiungere la temperatura ideale durante tutto l’anno. Nelle stagioni più fresche, attirano il calore dall’ambiente esterno e lo portano in casa; durante i periodi caldi dell’anno, riescono invece a portare fuori l’aria calda interna, rinfrescando l’ambiente. Questa funzione di inversione è ciò che rende le pompe di calore così economiche: invece di bruciare combustibile, come fanno le fornaci e i condizionatori d’aria tradizionali, trasferisce semplicemente l’energia termica da un’area all’altra con un apporto minimo di energia.

I sistemi a pompa di calore possono essere semplici o complessi a seconda del loro scopo (riscaldamento/raffreddamento domestico o applicazione industriale), ma tutti utilizzano essenzialmente gli stessi componenti di base: un’unità esterna che contiene un compressore e un condensatore, batterie dell’evaporatore interno collegate a condutture o un ventilconvettore (valvola di inversione per invertire la direzione del flusso da una modalità all’altra), termostato, controlli di sicurezza.

L’effetto benefico sull’ambiente

Come abbiamo visto, dunque, una pompa di calore è un dispositivo ad alta efficienza energetica che utilizza fonti rinnovabili di energia per fornire calore nelle case e negli edifici. Il vantaggio principale di una pompa di calore è che richiede molta meno energia rispetto ad altri tipi di sistemi di riscaldamento, in particolare quelli che dipendono da combustibili fossili come petrolio e gas. Usando meno energia, riducono l’emissione di inquinanti nell’atmosfera, il che aiuta a ridurre le implicazioni del cambiamento climatico, tra cui eventi meteorologici estremi e perdita di biodiversità.

Le pompe di calore riducono anche le emissioni di carbonio, utilizzando fonti rinnovabili come la tecnologia geotermica o aerotermica. Mentre la combustione di combustibili fossili rilascia gas serra nell’atmosfera, una pompa di calore non consuma alcun combustibile né provoca direttamente emissioni; tutta la sua potenza termica proviene da risorse rinnovabili come l’acqua o l’aria. Inoltre, questi dispositivi aiutano anche a migliorare la qualità dell’aria, evitando di far entrare nella nostra abitazione gli allergeni presenti negli apparecchi alimentati a gas naturale, in particolare le particelle di polvere, che possono essere molto dannose per le persone con problemi respiratori o allergie. Pochi e semplici motivi che rendono la scelta dell’utilizzo di una pompa di calore una variabile da considerare come eventuale alternativa a un “normale” condizionatore.

