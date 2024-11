Il Glocal Travel rappresenta una strategia utile a promuovere la sostenibilità nei piccoli comuni. Il nome, che fonde i termini “glocal” e “travel“, è un modello che offre una risposta pratica all’impatto ambientale e culturale del turismo di massa, proponendo un turismo più rispettoso dell’ambiente.

Cos’è il Glocal Travel

Il Glocal Travel promuove un turismo rispettoso, per il quale i viaggiatori, pur essendo cittadini del mondo, sono invitati a esplorare e ad interagire con le comunità locali in modo responsabile.

Questo modello incoraggia l’adozione di pratiche sostenibili che consentano ai visitatori di immergersi nelle culture locali senza alterare l’ecosistema sociale e ambientale del luogo.

Si basa sull’idea di “pensare globalmente, agire localmente” (think global, act local), ovvero di sostenere l’economia locale, valorizzare le tradizioni e ridurre al minimo l’impatto ecologico.

Turismo sostenibile

Per i piccoli comuni, tale approccio rappresenta un’occasione per sfruttare le proprie peculiarità territoriali, culturali e paesaggistiche in modo sostenibile.

Questi luoghi spesso rischiano lo spopolamento, con la conseguente perdita di identità culturale e di risorse economiche.

I benefici di questo approccio al turismo

I piccoli comuni possono valorizzare l’identità culturale, promuovendo musei, monumenti storici, botteghe artigiane e feste tradizionali che diventano attrattive particolari per i visitatori in cerca di esperienze autentiche.

La promozione del patrimonio culturale locale attira un pubblico interessato a conoscere la storia e le tradizioni del posto, sostenendo così le attività locali e i mestieri tradizionali.

Inoltre, questo modello stimola l’economia locale: il turismo di massa tende a concentrare i profitti nelle mani di grandi catene internazionali, mentre il Glocal Travel favorisce il soggiorno in piccoli alberghi, l’acquisto di prodotti artigianali e il consumo di alimenti a chilometro zero.

Un altro aspetto importante è la sostenibilità ambientale: i piccoli comuni, spesso immersi in contesti naturali, possono adottare pratiche di turismo responsabile per proteggere il loro ambiente.

Incentivare mezzi di trasporto ecologici, offrire percorsi a piedi o in bicicletta e sensibilizzare i turisti sulla corretta gestione dei rifiuti sono azioni concrete che contribuiscono alla preservazione del territorio, proteggendolo dall’overturism.

