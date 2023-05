Molti di noi sanno che mangiare verdura e frutta è un’abitudine salutare. Tuttavia, molte persone non introducono nel proprio regime alimentare giornaliero le giuste razioni di tali alimenti, che hanno diversi benefici per la salute. Scopriamo quali sono quelli associati a una dieta a base vegetale.

Dieta a base vegetale per ridurre l’infiammazione e migliorare la pressione

L’infiammazione cronica non fa bene al nostro corpo. Le verdure sono uno dei migliori alimenti da mangiare per combatterla. Sono ricchi di antiossidanti e sostanze fitochimiche che aiutano il corpo nel processo di guarigione.

Inoltre, una dieta a base vegetale migliora la pressione sanguigna, in quanto scegliere più cibi ricchi di potassio può aiutare a ridurre i danni di una dieta ricca di sodio. Le verdure, come barbabietole e spinaci, forniscono potassio (tra gli altri nutrienti) e la fibra, presente nelle verdure, aiuta a mantenere un cuore sano.

Piatto di verdure

La maggior parte di noi non raggiunge l’assunzione raccomandata di fibre (che è 38 g/giorno per gli uomini e 25 g/giorno per le donne). Mangiare cibi ricchi di fibre come cereali integrali, frutta, legumi, noci e verdure può aiutarci ad assumere una quantità giusta e consigliata di questo nutriente chiave.

La fibra è ottima per il cuore e l’intestino, ci mantiene sazi e riduce il rischio di sviluppare il diabete. Tutte le verdure hanno fibre, quindi c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Carciofi, patate dolci e piselli hanno, ad esempio, più fibre di una mela .

Le verdure migliorano la vita e la pelle

La salute degli occhi è molto importante, soprattutto se si svolgono lavori che richiedono un impegno davanti allo schermo del computer o dello smartphone per più ore al giorno. Ciò, infatti, può affaticare gli occhi, i quali possono essere protetti mangiando più verdure.

La luteina e la zeaxantina sono due carotenoidi che aiutano a ridurre il rischio di degenerazione maculare senile. Li troverai insieme ad altri carotenoidi protettivi per gli occhi in basilico, mais, peperoni rossi, spinaci e broccoli.

Donna dall’oculista

Possiamo prenderci cura della nostra pelle rimanendo idratati e avendo un sonno di qualità, ma anche ciò che mangiamo ci può aiutare. I pomodori forniscono licopene, che può effettivamente aiutare a proteggere la pelle dalle scottature (anche la protezione solare è importante).

Il cavolo e l’avocado possono aiutare a mantenere la pelle più elastica. Molte verdure, come cetrioli e sedano, hanno anche un alto contenuto di acqua, che conferisce una pelle luminosa.

Riduzione del rischio di malattie cardiache e della glicemia

Le malattie cardiache sono la principale causa di morte di uomini e donne in tutto il mondo e la dieta gioca un ruolo importante nel mantenere il cuore sano. Le verdure forniscono potassio e fibre, due nutrienti che fanno bene a questo organo vitale.

Cibo e salute

L’aggiunta di molte verdure alla dieta può aiutarci a mantenere un peso giusto, alleggerendo la pressione esercitata sul cuore. Verdure a foglia verde, avocado e pomodori fanno parte della lista di cibi salutari per il cuore, come tutte le altre verdure, d’altronde.

Che si abbia il diabete o meno, le verdure sono povere di calorie e ricche di fibre e sostanze nutritive, quindi possono saziarci e ridurre al minimo i picchi di zucchero nel sangue durante i pasti.

Riduzione del rischio di cancro e di malattie degenerative

Nessun regime alimentare può fungere da totale scudo contro il cancro, ma le verdure sono piene di sostanze nutritive e antiossidanti che combattono tale malattia, riducendo l’insorgenza di alcuni tipi di cancro. Le verdure crocifere, come i cavoletti di Bruxelles e il cavolfiore, hanno un’azione antitumorrale, secondo alcuni studi.

Malattia di Alzheimer sulla risonanza magnetica

Forniscono potassio, acido folico, vitamina C e sostanze fitochimiche, nonché sulforafano (il più alto contenuto di broccoli) che può proteggere le cellule dagli agenti cancerogeni.

Una dieta a base vegetale, inoltre, mantiene il cervello giovane. Le verdure, in particolare le verdure a foglia verde, riducono il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer e la demenza.

Migliora il sistema immunitario

Non è un segreto che ciò che mangiamo influisce sul nostro sistema immunitario. La vitamina C è un nutriente chiave che si trova in molte verdure e non solo nelle arance. Aiuta a mantenere forte il sistema immunitario.

Optare per una dieta ben bilanciata, che fa leva su una varietà di cibi, è importante anche per il tuo sistema immunitario, quindi è importante includere nel nostro regime alimentare quotidiano, molte verdure, ma anche frutta, cereali integrali, grassi sani e fonti proteiche.

