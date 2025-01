I ragazzi riscoprono i giochi da tavolo nell’era digitale

Negli ultimi anni, i giochi da tavolo stanno vivendo una rinascita senza precedenti, visto che stanno sempre più conquistando una nuova generazione di appassionati tra i giovani adulti. Questo fenomeno rappresenta una curiosa inversione di tendenza in un’epoca in cui il digitale domina il panorama dell’intrattenimento, segnando – nei fatti – un ritorno alle esperienze reali e condivise.

I ragazzi riscoprono la passione per i giochi da tavolo

Secondo gli ultimi dati rilevati in merito, in Italia le vendite di giochi da tavolo hanno registrato un aumento del 38% rispetto all’anno precedente, un segnale chiaro dell’interesse crescente che le nuove generazioni stanno mostrando per questo tipo di passatempo.

L’interesse per i giochi da tavolo è stato amplificato, d’altronde, dalla pandemia, che ha costretto molti a riscoprire attività domestiche e a valorizzare il tempo trascorso in compagnia.

Amici che giocano

Ciò ha portato alla riscoperta di giochi classici come “Monopoly” e “Risiko!”, ma ha anche acceso i riflettori su giochi come “Catan“, “Carcassonne” e “Ticket to Ride”.

Questi ultimi, caratterizzati da regole comprensibili che mettono in atto un gioco dalle dinamiche coinvolgenti, hanno attirato particolarmente l’attenzione dei giovani, che cercano esperienze ludiche veloci, ma anche interattive.

Perché giocare intorno a un tavolo è stimolante

Oltre all’aspetto ludico, i giochi da tavolo offrono un valore aggiunto in termini di sviluppo personale. Stimolano, infatti, il pensiero strategico, il problem solving e la creatività, qualità particolarmente apprezzate che favoriscono lo svago e i legami sociali.

Gli elementi fisici e rituali, come l’apertura della scatola e la disposizione del tabellone, crea un’esperienza particolare e coinvolgente, difficilmente replicabile con i giochi digitali.

Esistono giochi adatti a tutti, ad esempio quelli basati sulla narrazione, come “Dixit“, che stimolano la fantasia; giochi di strategia come “Scythe“, perfetti per gli amanti delle sfide tattiche e giochi come “Dobble“, ideali per le serate in famiglia e tra amici.

La popolarità dei giochi da tavolo ha dato vita, inoltre, a una comunità online molto attiva, che fa leva, nei fatti, su forum, recensioni e tutorial video che aiutano sia i principianti che i giocatori esperti a entrare sempre più nel vivo di questa nuova tendenza. Ci sono, infine, eventi come fiere del gioco e tornei, che consolidano, ulteriormente, l’interesse dei giocatori, trasformando, al contempo, questa passione in un vero fenomeno culturale.