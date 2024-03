Il Giappone, noto come il Paese del Sol Levante, ha molto da offrirci in termini di saggezza e stili di vita. Tra i vari insegnamenti, il concetto di Kaizen si configura come uno dei principi più importanti, in quanto incarna l’idea stesso di un miglioramento continuo ed incessante. Tale principio, in un primo momento, collegato al contesto manifatturiero e ingegneristico, ha guadagnato ampio riconoscimento, estendendosi oltre i confini del business per diventare una strategia comportamentale quotidiana.

In cosa consiste il concetto di Kaizen

Il termine Kaizen, che fonde i concetti di “Kai” (cambio) e “Zen” (migliore), simboleggia un impegno costante verso il perfezionamento nelle modalità di lavoro.

La sua storia si colloca nel periodo post-bellico, come risposta alla necessità di superare la carenza di risorse lavorative, minimizzare gli sprechi ed ottimizzare, infine, i profitti. Le imprese giapponesi hanno adottato tattiche volte ad incrementare la produttività e stabilire rapporti di fiducia con i dipendenti, attraverso vantaggi e strategie mirate.

Concetto di Kaizen

L’introduzione del concetto di Kaizen, nel mondo occidentale, è attribuita all’economista Masaaki Imai, che, nel 1986, lo identificò come leva per accrescere l’efficienza e la competitività di giganti automobilistici quali Toyota.

Imai spiegò, infatti, come il miglioramento continuo debba coinvolgere ogni livello aziendale, dai dirigenti agli operai, favorendo – in questo modo – una trasformazione graduale piuttosto che cambiamenti troppo radicali.

Il Kaizen e il ciclo di Deming

Il principio del Kaizen si collega con il ciclo di Deming o PDCA (Plan-Do-Check-Act), che prevede la definizione di obiettivi, l’attuazione di processi, la verifica dei risultati e l’implementazione di misure correttive.

Tale modello, che punta al miglioramento della qualità e alla soddisfazione del cliente, sottolinea l’importanza di un approccio sistematico e ciclico nel management.

A differenza di altri modelli organizzativi, il Kaizen si differenzia per la capacità di identificare e risolvere problematiche gestionali attraverso brevi cicli di problem-solving. Le ricerche indicano che questo metodo ha un impatto positivo sulla soddisfazione lavorativa dei dipendenti, in quanto, alla fine, promuove la creazione di un ambiente professionale più sereno e produttivo.

Oltre al contesto lavorativo, il Kaizen ha dimostrato di essere un approccio efficace anche in ambito educativo, che incentiva, nei fatti, la collaborazione tra docenti, studenti e personale amministrativo che migliora l’apprendimento e la motivazione.

Inoltre, nel campo del counseling, il Kaizen incoraggia l’adozione di piccoli cambiamenti per superare difficoltà personali, in modo da adottare una certa flessibilità mentale, in modo da attuare un adattamento graduale ne confronti delle sfide che la vita ci pone.

